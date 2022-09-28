Bursa Karacabey'de üreticilere kanola tohumu dağıtıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde üreticilere Kanola Tohumu dağıtıldı.BURSA (İGFA) - "Kanola Bursa'ya Can Olacak" projesi kapsamında Karacabey'deki üreticilere kanola tohumu dağıtımı yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek ve çiftçilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende uygulanmakta olan proje hakkında konuşma yapan İl Müdürü Aygül, yüzde 75 hibeli bakanlık desteği ile alınan tohumları çiftçilere buluşturduklarını proje kapsamında Yeşildere, Çavuş ve Danişment mahallelerinde 7 üretici ile uygulanacağını söyledi. Aygül, hasat sezonundan sonra hem Türkiye'ye bitkisel yağ olarak katkı sağlanacağını, hem de özellikle yem sanayine küspesi katkı sağlamış olacaklarını söyledi.

Proje ile boş bırakılacak araziler veya nadas alanlarının arz açığı olan yağlı tohum üretimi için kullanılması hedeflendiğini kaydeden Müdür Aygül, Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün katkıları ile Bursa'da 15 ayrı projeye toplamda 3 milyon 347 bin 772 lira destek sağlandığını ve projelerin uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Aygül, projenin bitiş tarihinin Temmuz 2023 olduğunu kaydetti.