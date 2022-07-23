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Bursa Karacabey'de Uluslararası Karagöz Halk Dansları rüzgârı

GÜNDEM 23.07.2022, 16:14
Bursa Karacabey'de Uluslararası Karagöz Halk Dansları rüzgârı

34. Uluslararası Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında yurtdışından gelen ekipler, Bursa'nın Karacabey Cumhuriyet Alanında performanslarını sergiledi. İlçe halkı tarafından yoğun bir ilgiyle izlenen gösteri sonrası yabancı ekiplerle vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.BURSA (İGFA)  - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 34.sü gerçekleştirilen Uluslararası Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında yurtdışından gelen ekipler, Karacabey Cumhuriyet Alanında performanslarını sergiledi.

Yarışma kapsamında Azerbaycan, Polonya, Belarus ve Çekya’dan gelen 4 ekip, 1 saat boyunca Karacabeylilere muhteşem bir gösteri sundu.

Yoğun ilgi gördü

İlçe halkı tarafından yoğun bir ilgiyle izlenen ekiplerin dansları büyük beğeni toplarken, gösteri sonrası yabancı ekiplerle vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ülkemizde ve Karacabey’de bu tarz uluslararası düzeyde sanatsal etkinlik ve gösterilerin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

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