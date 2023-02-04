Bursa Karacabey'de metruk mesai

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir metruk bina daha ekiplerce yıkıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey Belediyesi, kent genelindeki metruk binalarla mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkımı gerçekleştirilen metruk binalara, önceki gün Saadet Mahallesinde bir yenisi daha eklendi.

Yıkımlar, merkez ve kırsal olmak üzere şehrin dört bir yanında sürüyor. Son yıkımla birlikte ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 105’e yükseldi.

Hem kent güvenliği hem de sağlık açısından risk teşkil eden metruk binalarla mücadeleyi önemsediklerini kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Vatandaşlarımızın istek ve taleplerine istinaden, yapılan inceleme ve tespitlerle mahallelerimizde risk oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı açısından bu binalar risk oluştururken, estetik olarak da olumsuz bir görüntüye neden oluyor. Aynı zamanda bu tür binaların farklı amaçlarla kullanımının da önüne geçmiş oluyoruz. Bu binaları tek tek tespit ederek, yasal prosedürlerin tamamlanması ile yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yıkımı yapılan bölgenin otopark alanı olarak kullanılmasını sağlayarak, önemli bir ihtiyacı daha çözüme kavuşturuyoruz. Bu konuda mahalle halkından muhtar aracılığıyla veya doğrudan belediyemize yapılan şikâyet taleplerini dikkate alıp harekete geçiriyoruz. Bu yöndeki mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.