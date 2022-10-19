Bursa Karacabey'de metruk binalara neşter

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, ilçedeki metruk binaların yıkımını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Mecidiye Mahallesinde yapılan yıkımla ilçede yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısı 97 oldu. Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yıkımlara aralıksız bir şekilde devam edeceklerini söylerken, bunun hem güvenlik açısından önemli olduğuna hem de trafik yoğunluğuna bir neşter olduğuna vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey Belediyesi, uzun zamandır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaları titizlikle yıkmaya devam ediyor.

Karacabey Belediyesi’nin, Mecidiye Mahallesinde son yaptığı yıkımla birlikte ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 97 oldu. Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilen metruk bina ile kötü amaçlı kullanımlar ve riskler ortadan kaldırılmış oldu. Mahalle halkı da bu uygulamadan duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

Belediye Başkan Ali Özkan, kent genelindeki metruk binaların yıkımını kararlı bir şekilde sürdüreceklerini yinelerken, uyuşturucu ile mücadelenin de önemli bir ayağı olan metruk binaların yıkılmasını çok önemsediklerini kaydetti. Özkan bu tarz risk oluşturan ve yıkılması gereken binalar için muhtarlar veya vatandaşların Karacabey Belediyesi’ne müracaatta bulunması ve dilekçe vermesi ile akabinde hızlıca değerlendirmeye alıp kısa sürede yıkım işleminin gerçekleştirildiğini yineledi.