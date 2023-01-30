Bursa Karacabey'de korkutan yangın!

Bursa'nın Karacabey ilçe merkezinde bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Karacabey ilçe merkezinde bulunan üç katlı binanın ikinci katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler, binanın içini sararken vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerini bildirdi.

Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili yangının çıkış sebebi araştırılıyor.