Bursa Karacabey'de karpuz hasadı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Taşlık Mahallesi'nde karpuz hasat şenliği yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce organize edilen karpuz hasadı Karacabey ilçesinde yapıldı.

Taşlık Mahallesi'nde gerçekleşen hasat törenine Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdoğan Ceylan, Syngenta Türkiye Satış Müdürü Ertan Sönmez, Syngenta Karadeniz-Marmara-Ege Sebze Bölge Müdürü Tolga Tabur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek ile ilçe protokolün ve çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlikte bir konuşan İl Müdür Vekili Erdoğan Ceylan, karpuzun kabakgiller familyasından tek yıllık bir bitki türü olduğunu belirterek, normal şartlarda ağırlığının 1,5-2 kilo ile 6,5-7 kilo arasında değiştiğini, susuz tarım şartlarında kökler oldukça derine inse de sulu tarım şartlarında saçak köklerin daha çok 40–50 cm derinlikte yoğunlaştığını söyledi.

Sıcak ve ılıman iklimde yetişen karpuzun soğuklardan çok etkilendiği için yetişme devresinde don tehlikesi olmaması gerektiğine vurgu yapan Ceylan, A ve C vitaminleri bakımından çok zengin olan karpuzun cilt ve saç sağlığını koruyucu etkilere sahip olduğunu, magnezyum bakımından zengin olduğundan uyku problemlerini ortadan kaldırdığını kaydetti.

BURSA'NIN YÜZDE 58,2'Sİ KARACABEY'DEN

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 3 milyon 500 bin ton üretilen karpuzun yüzde 5,60'ının Bursa'da hasadının yapıldığına dikkati çeken Ceylan, "Bursa'da karpuz üretimi geçtiğimiz yıl 36.184 da alanda 194.456 ton üretim ile Adana, Antalya ve Mersin illerinden sonra 4.sırada yer almaktadır. Üretim ilçelere bakıldığında, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yoğun olarak yapıldığı görülmektedir. Karacabey'de 15 bin 100 dekar alanda 113 bin 250 ton ile Bursa'daki üretimin yüzde 58.2'sini karşılayarak birinci sırada yer aldığını, Mustafakemalpaşa'nın ise 59 bin 600 ton ile yüzde 30,6 ikinci sırada yer almaktadır. Bu üretim sezonunda ise üretiminin yaklaşık yüzde 6 oranında artması beklenmektedir" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında karpuz hasadı yapıldı.