Bursa Karacabey'de Gölecik Barajı'nın yüzde 84'ü tamamlandı

DSİ, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Gölecik Barajı ile ilgili son verileri paylaştı. Yüzdee 84,10 oranındaki fiziki gerçekleşmenin sağlandığı baraj, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de gelişmesinde önemli rol oynayacak.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

MİLLİ EKONOMİYE 158 MİLYON 957 BİN 859 TL KATKI

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Gölecik Barajı ile ilgili tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 159 MilyonTL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama ve içmesuyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı’nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacağını kaydetti. Balta, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Gölecik Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini ve bu kapsamda şimdiye kadar yaklaşık 511 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirilerek; 82,50 m kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandığını ifade eden Balta, "Ayrıca eş zamanlı olarak; Enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları (82,50 m kotunda) yamaçlara doğru yükselerek devam ettirilmektedir. Su Alma Şaftı cebri boruların montajına başlanmış olup gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak Su Alma Yapısı imalatı (83,40 m kotunda) sürdürülmektedir. Asansör / havalandırma şaftı (84,10 m kotunda) ve prekast merdiven imalatına (83,00 m kotunda) da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir. Enerji kırıcı havuz imalatları tamamlanmış olup, dolusavak duvar imalatları (63,00 m kotunda) devam edilmektedir" diye konuştu.