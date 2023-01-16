Bursa Karacabey'de Gölecik Barajı gün sayıyor

Bursa Karacabey Gölecik Barajı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ederken, gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının devam ettiği projede yüzde 56 fiziki gerçekleşme oranı aşıldı.BURSA (İGFA) - Karacabey ilçesinde Gölecik Barajı’nda şu ana kadar 258 bin metreküp SSB dökümünün gerçekleştiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 64 metre kotuna kadar gövde dolgusunun tamamlandığını söyledi.

Su Alma Şaftı cebri boruların montajına başlandığını kaydeden Mehmet Akif Balta, gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak Su Alma Yapısı imalatının sürdüğünü belirtti. Dolusavak inşaatında enerji kırıcı havuz imalatı kazı çalışmaları ve dolgu betonu dökümünün tamamlandığını kaydeden Balta, "Betonarme duvar imalatlarına devam edilmektedir. Çalışmalarımız kış mevsiminde de aralıksız devam edecek" dedi.

BURSALI ÜRETİCİLERE YILDA 158 MİLYON 957 BİN LİRA EK GELİR

45 bin 870 dekar araziye can suyu verecek Gölecik Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj sayesinde modern sulama ile tanışacağını belirterek, "45 bin 870 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak.Bursalı üreticiler, 2022 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 158 milyon 957 bin lira daha fazla kazanacak” diye konuştu.

Temelden yüksekliği 95 metre olarak projelendirilen Karacabey Gölecik Barajı tamamlandığında, 45 bin 870 dekar araziye can suyu verecek ve aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ile çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon m3 içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.