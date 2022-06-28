Bursa Karacabey'de bir doğa okulu

Karacabey Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen program ile Eskikaraağaç Leylek Köyü doğa okuluna döndü. Haziran ayında başlayan ve toplamda yüzlerce öğrencinin ağırlandığı projede, Bursa’nın doğası ve yaban hayatına dair farkındalık ve eğitim çalışmaları düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü, turizmdeki başarısını eğitim alanında da sürdürüyor.

Çevre il ve ilçe okullarında bu zamana kadar sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri doğa koruma projelerini ve doğaya dair bilinmesi gerekenleri sunumlarla öğrencilere aktaran Karacabey Belediyesi, son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği ‘Okulun Ötesinde Erasmus’ projesi kapsamında Eskikaraağaç’ı doğa okuluna çevirdi.

Doğa ve yaban hayatı hakkında detaylı bilgilendirmeler

Her gün, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardan gelen öğrencilere ilk olarak Leylek Köyünde Bursa’nın doğası ve yaban hayatı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılıyor. Daha sonra gelen öğrenciler, Kuş Tahnit Salonunda doğada görebilecekleri kuşların dondurulmuş hallerini yakından gözlemleyerek inceleme fırsatı buluyor. Son olarak da öğrenciler, köy ve çevresinde yapılan turla pratik yapma imkanı ve leylekleri yuvasında yavrularıyla görme imkanı buluyor.

Farkındalık artıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Eskikaraağaç’ta sadece turizmi konuşmuyoruz. Bunun yanında, doğaya farkındalık konusunda da birçok çalışmamız oldu. Burası, Uluslararası Kuş Konferansına ev sahipliği yaptı. Onlarca akademisyenin doğaya ve yaban hayatına dair düşüncelerini paylaştığı bir çalıştay yine geçtiğimiz yıllarda gerçekleşmişti.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile burada doğa gözlem atölyesi yapılmıştı. Leylek köyümüzü, turizmin yanında bir doğa okuluna çevirme gayemiz vardı. Ve artık gün geçtikçe bu durum daha çok yer ediniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışma neticesinde, çocuklarımıza Bursa’nın doğasını ve yaban hayatına dair olan çalışmalarımızı onların ilgilerini çekecek şekilde sunuyoruz” dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi, ‘Okulun Ötesinde Erasmus’ projesinin etkinlikleri kapsamında haziran ayı boyunca Eskikaraağaç Leylek Köyünde yüzlerce öğrenciyi buluşturdu.

Bunun yanında, okul gezilerinin de bugünlerdeki durağı yine Eskikaraağaç Leylek Köyü oluyor.