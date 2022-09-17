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Bursa Karacabey'de 14 Eylül Kurtuluş Korosundan müzik ziyafeti

GÜNDEM 17.09.2022, 10:07
Bursa Karacabey'de 14 Eylül Kurtuluş Korosundan müzik ziyafeti

Bursa'nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri, Musiki Derneğinin ’14 Eylül Kurtuluş Korosu Özel Konseri’ ile sona erdi. Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen konser yoğun bir katılımla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yeni kurulan ‘Karacabey Musiki Derneği’ ilk konserini, Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde verdi. Musiki Derneği, üyeleriyle birlikte ’14 Eylül Kurtuluş Korosu Özel Konseri’ adıyla sundukları gecede 2 saat boyunca davetlilere özel bir müzik ziyafeti yaşattı.

Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen konser yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Hem sanata hem de sosyal farkındalık çalışmalarına katkı

Dernek Kurucu Başkanı Güray Kırlı gecede yaptığı konuşmada, “Henüz çok yeni olmamıza rağmen böyle önemli bir gecede yer almaktan dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz. Bizler, ilçemizde hem sanata hem de sosyal farkındalık çalışmalarına destek olmak için çıktık bu yola. Dernek üyelerimiz ve koro arkadaşlarımızla birlikte daha sık sizlerle buluşacağız. Derneğimizin oluşum aşamasından itibaren her türlü katkıyı sağlayarak bizlere destek çıkan Belediye Başkanı Ali Özkan’a da buradan teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz” dedi.

’14 Eylül Kurtuluş Korosu Özel Konseri’, ziyaretçilerden tam not aldı.

 

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