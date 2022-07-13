Bursa Karacabey Belediyesi'ne 'Cumhur İttifakı' ziyareti

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhur İttifakı ortaklarından olan MHP’den önemli isimleri ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Karacabey’i daha iyi noktalara ulaştırmak adına yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı ortaklarından olan MHP’den önemli isimler, Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya ve teşkilat mensupları yer aldı. Son derece verimli geçen görüşmelerde, daha iyi bir Karacabey hedefiyle kentte yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Birlik ve beraberlik mesajı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Birlik ve beraberlik içerisinde başta Karacabey olmak üzere Bursa ve Türkiye için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hem Karacabey hem de Bursa için güzel çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Özkan, konuklarına Karacabey kitabı hediye etti.