Bursa İznik'te Marmarabirlik Sevinç'e emanet

Bursa'nın İznik ilçesinde Marmarabirlik'e bağlı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulunu ve delegelerini seçti. İznik'te ilk defa tek liste ve yoğun bir katılımla gerçekleşen kongrede, Yakup Sevinç kooperatif başkanı oldu.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik'e bağlı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin olağanüstü genel kurulunda bin 214 ortak oy kullandı.

Mevcut Kooperatif Başkanı Ali Bulut, yaptığı açılış konuşmasında kendi isteği ile yeni dönemde görev almayacağını belirterek, görev süresi boyunca ortaklara hizmet anlayışı ile görev yapmaya çalıştığını söyledi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’nın kooperatifin birinci sıra Birlik Temsilcisi olarak seçildiği genel kurulda, kooperatifin yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Yakup Sevinç'in başkanlığındaki listede, Ali Zekeriya Uğur başkan vekilliğine getirilirken, Şakir Yıldız, Hüseyin Mersin, Fikret Ölçer ve İbrahim Çayır yeni dönem Yönetim Kurulu'nu oluşturdu.

İznik’te ilk olarak tek liste ile seçim yapıldığını belirterek yüklerinin ağırlaştığını ifade eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ise, “Herkesi kucaklayacağız, bugüne kadar ayrımcılık hiç yapmadık, ayrıştırıcı olmayacağız, birleştirici olacağız, her zaman üreticimizin yanında olacağız, asla şımarmayacağız sizin hizmetkârınız olacağız" mesajı verdi.

Başkan Asa kongrede, yeni yönetim kurulunda yer almayacak olan Ali Bulut, Hazer Göllü ve Serkan Acar’a plaket takdim ederek, yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.