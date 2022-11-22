Bursa İznik'in Şerefiye Mahallesi'ne yeni muhtar atandı

Bursa'nın İznik ilçesinde Şerefiye Mahallesi Muhtarı Hamit Tilki’nin vefatının ardından Vekillik görevine 4. Aza İlyas Aksu atandı.BURSA (İGFA) - İznik'in Şerefiye Mahallesi Muhtarı Hamit Tilki’nin vefatının ardından vekillik görevine 4. Aza İlyas Aksu atandı.

Alınan bilgiye göre yaklaşık 2 yıldır hastalığı nedeni ile tedavi gören muhtar Tilki, 11 Kasım'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine İznik Kaymakamlığı İlyas Aksu’yu muhtarlık vekilliğine atadı.

Muhtar Aksu yaptığı açıklamada, rahmetli muhtar Tilki ile yaklaşık 3 yıl görev yaptığını belirterek, "Onun tecrübesi diğer aza ağabeylerimin derin tecrübelerinden faydalandık. 21 Kasım 2022 tarihinde İznik Kaymakamlığı görevi bana tevdi ederek muhtarlık mührünü teslim etti. Özellikle bu görevi bana layık görenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

1978 doğumlu, üç çocuk babası olan Muhtar Aksu, yaklaşık 100 nüfusu bulunan Şerefiye Mahallesi halkına her alanda yardımcı olacağını kaydetti.