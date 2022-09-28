Bursa İznik'e 10 binler akın edecek

Bursa’nın İznik ilçesinde yapılacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın gerçekleşecek. Açılışta atlı okçuluktan geleneksel okçuluğa, kökpar-kökbörü gibi geleneksel oyunlar katılımcılara büyük bir heyecan yaşatacak.BURSA (İGFA) - 29 Eylül – 2 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak.

İznik’te yapılan tüm hazırlıkları başından itibaren takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, hazırlıkların tamamlandığını ve katılacak olan misafirlerin 4 gün boyunca doyasıya eğleneceği bir etkinlik alanı hazırladıklarını ve ailecek herkesi davet ettiklerini ifade ettiler.

Dünya Göçebe Oyunları spordan sanata, gastronomiden geleneksel sporları deneyimlemeye kadar birçok etkinliği içerisinde barındıran, geleneksel spor dallarında dünyada tek ve ilk olma özelliğine sahip. Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyun alanlarından etno pazara kadar farklı etkinliklerin yapılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları; dünyanın dört bir yanından halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

İZNİK’E ON BİNLER AKIN EDECEK

102 ülkeden 3000’den fazla sporcunun katılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk, atlı okçuluk sporlarında yarışlar düzenlenecek.

Program gün boyu renkli etkinliklerle devam edecek. Yarın kurulan alanlarda on binlerce vatandaşın ilgi göstermesi bekleniyor.

Katılımcılar için alanda birbirinden farklı kültür sanat, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları, uygulama atölyeleri, gastromoni, evrensel tatlar, İznik köylü pazarı, yöresel ikramlar, yemek alanları hazırlandı.

Çocuklar içinse Rafadan Tayfa, binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri gibi aktiviteler yer alacak. Katılımcılar için ayrıca kamp ve karavan alanları kurulurken gün boyu aralıklarla Türk Yıldızları gösteri yapacak ve sevilen sanatçılar sahne alacak.

Perşembe günü saat 19.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı resmi açılış konuşması ile başlayacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları Pazar günü kapanış programı ile sona erecek.