Bursa İtfaiyesi'nin filosuna takviye

Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Haziran ayında 7 yeni itfaiye aracı ve 25 yangın söndürme su tankeriyle güçlenen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiye filosuna şimdi de 16 itfaiye aracı ve 25 yangın söndürme su tankeri eklendi.

Halen 643 personel ve 143 araç ile 28 istasyonda itfaiye hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, hem ekip hem de ekipman olarak teşkilatı sürekli takviye ediyor.

Yeni alınan 5 adet merdivenli itfaiye aracı, 8 adet dar sokak müdahale aracı, 2 adet platform itfaiye aracı ve 1 adet temiz hava solunum cihazı dolum ve taşıma itfaiye aracıyla itfaiye filosu güç kazandı. Ayrıca bu yıl içinde gerçekleşmesi planlan 85 kişilik itfaiye eri memur alımı çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

KIRSALA TAKVİYE

Kırsal mahallelerde de yangına karşı tedbirleri artıran, 95 kırsal mahallede 571 kişiyle gönüllü itfaiyecilik hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayında alınan 25 adet su tankerinin ardından kırsal bölgelerde hizmet vermek üzere 25 adet daha traktör arkası su tankerini filoya dahil etti. Yeni tankerler; Büyükorhan’ın Danaçalı, Harmancık’ın Gedikören ve Alutça, İnegöl’ün Hamitabat, Mezitler, Hilmiye ve Saadet, İznik’in Kırıntı ve Müşkile, Karacabey’in Beylik, Ortasarıbey ve Muratlı, Keles’in Haydar, Kestel’in Narlıdere, Mudanya’nın Çekrice ve Esence, Mustafakemalpaşa’nın Şehriman, Soğukpınar, Körekem ve Yenibalçık, Orhaneli’nin Süleymanbey ve Erenler, Orhangazi’nin Heceler ve Yenişehir’in Marmaracık ve Burcun mahallelerinde hizmet verecek.

İTFAİYEYE YATIRIM SÜRÜYOR

Yeni araçların hizmete alınması töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının daha da güçlenmesi için yatırımların devam ettiğini kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin bu yıl 8 bin 557’si yangın olmak üzere toplam 18 bin 157 olaya müdahale ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, kırsal bölgelerde teşkilatın elini güçlendiren gönüllülerin kullanımına sunulmak üzere bugün 25 mahalleye traktör arkası yangın söndürme su tankeri dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. 25 adet traktör arkası yangın söndürme su tankerleri ile toplam 120 adet su tankeri ile hizmet verileceğini kaydeden Aktaş, "İtfaiye araçları noktasında da 2022 yılları yatırım planı içinde yer alan toplam 23 adet itfaiye aracı yatırımlarımızın ilk bölümü olan 7 adet itfaiye aracı Haziran ayında hizmete alınmıştı. Bugün bu yatırımımızın ikinci bölümü olan 16 itfaiye aracını da hizmete alıyoruz. 85 kişilik itfaiye eri memur alımı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yeni Karacabey itfaiye grubu binası inşaatı devam ediyor. Orhaneli – Büyükorhan itfaiye grupları binaları ihalesi sonuçlandı. Keles – Harmancık itfaiye grubu binaları için gerekli çalışmalar yapılıyor. Teşkilatımıza kazandırdığımız itfaiye araçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.