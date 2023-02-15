Bursa İntam’da büyük tehlike! Önlem yerine örtbas mı edildi? (ÖZEL HABER)

Bursa’da 2006 yılında yıkılan ve yılan hikayesine dönen İntam’da bu kez başka tehlike ile karşı karşıya. Bölge halkının tedirgin olduğu olayda, yeraltından fışkıran su Çekirge’yi göle dönüştürdü. Suyun drenaj edilmesi gerekirken üzerinin toprakla örtülmesi “İkinci İntam Faciası” korkusuna neden oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa’da 2006 yılında yıkılan 8 katlı İntam binasında sorunlar bitmiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek müteahhit firma tarafından yapılan istinat duvarının ardından bina alanı dağdan gelen sularla göle döndü.

“BÖLGEDEKİ İŞYERİ VE DÜKKANLARIN CAMLARI KIRILIYOR”

Bölgedeki işyeri ve evlerin camlarının kırıldığı olay üzerine vatandaşlar tedirgin olurken, konuyla ilgili açıklama yapan İntam’da hak sahibi olan Selam Turizm’in sahibi Hasan Erdem, “Çekirge neredeyse bir göle kavuştu. Yer altından çıkan bu sular çevresinde bulunan binaların da temelini çürütüyor. Bölgedeki işyeri ve dükkanların camları kırılıyor. Burayı yapan müteahhit, ‘Ben istinat duvarını yaptım, gidiyorum’ diyemez. Bu iş sadece istinat duvarının yapılmasıyla bitmiyor. Bunun yanında suların drenaj edilmesi de gerekiyor. Bu yapılmadıktan sonra ne buraya yeni bir müteahhit girer ne de belediye burayı başka bir müteahhide ihaleye açabilir. Ben hak sahibi olarak öncelikle, burayı yapan müteahhit firmanın bu yerle ilgili işlemini ve taahhüdünü yerine getirmesini istiyorum” dedi.

“İKİNCİ HEYELAN FACİASI YAŞANABİLİR”

Bölgede yer altından fışkıran suyun Çekirge Caddesi’nin altından ovaya doğru drenaj yapılarak tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizen Hasan Erdem, “Bu sorunun çözümü suyun üstüne toprak yığmak değildir. Eğer bu sorun düzeltilmezse buraya yapılacak yeni bir bina ve buranın çevresindeki binaların temelleri de zarar görecek ki zaten görüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu duruma çözüm bulmalı ve müteahhit firmaya gerekli baskıyı yaparak bu suyu tahliye ettirmesi şart. Müteahhit firma buradaki biriken suyu kamufle etmek için yine milyonlarca lira para harcayarak buraya moloz yığıyor. Buradaki su mutlaka kendine bir yol bulması gerekir. Su kendine bir yol bulamadığı zaman 16 yıl önce yaşadığımız heyelanı tekrardan yaşayacağız. Buranın üstünü kapatmak çözüm değil. Ben buradan hem müteahhit firmaya hem Bursa Büyükşehir Belediyemize sesleniyorum, ben bir hak sahibi olarak Belediyemize güveniyorum. Tapularımız bila bedel verdik. Burada yaklaşık 50’ye yakın hak sahibi var. Bunu yapmak çok zor bir şey değil. Bunun yapılması burada 3 günlük bir çalışmadır” şeklinde konuştu.

“ACİL OLARAK TEMEL DRENAJ UYGULANMASI LAZIM”

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, İntam’da meydana gelen su ile ilgili yaptığı açıklamada, “Temel drenaj dediğimiz bir özellik var. Temel Drenajın mutlaka yapılması lazım. Ben şuan deprem bölgesindeyim. Bursa’ya döndüğümde İntam’daki olayı yerinde inceleyeceğim. İntam’daki su devamlı olduğu için o bölgede uygulama yapmak lazım. Suyun mutlaka drenaj edilip, etkisini kaldırmamız gerekiyor. Su eğer cepheden geliyorsa büyük bir tehlike var. Acilen çözüm üretilmesi gerekiyor. İstinat duvarının yanındaki arazide oluşan su büyük tehlike. Acil olarak önlem alınması, temel drenaj uygulanması şart” ifadelerini kullandı.