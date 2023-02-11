Bursa İnegöllü gençler depremzedelerin yüreklerini ısıttı

Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan, gençlerin Adıyaman'a gönderilmek üzere odun kampanyası gerçekleştirdiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Tahtaköprü mahallesi gençlerinin Adıyaman’a gitmek üzere odun yüklediğini ifade eden Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan, ""İnegöl’ün gençleri afetzedelerle dayanışma içinde olarak tüm gençlerimize örnek oldu. İnegöllü gençlerimiz tüm Türkiye’ye örnek olacak bir eylemi gerçekleştirmiştir. Bir anne olarak gurur duydum.

Anadolu’yu paramparça eden depremde tüm önyargılarımızı bir kenara bırakarak 13,5 milyon vatandaşımıza koştuk. Harçlıklarından biriktirdiklerini hiçbir kaygıya geçit vermeden yardıma koşan gençlerimiz İzmir’den ilk kurşunu ateşleyen Hasan Tahsin’in ruhunu bize yaşatmıştır. Bu ulvi davranış için kendilerini tebrik ediyorum.” dedi.