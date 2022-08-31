Bursa İnegöllü 100 gençten Teknofest çıkarması

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun’da kapılarını ziyaretçilere açtı. İnegöllü 100 genç, açılış gününde İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Teknofest’te yerini aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 30 Ağustos Salı günü başladı.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında çeşitli gösteriler ve teknoloji yarışmaları gerçekleştirilirken, Bayraktar Kızılelma da Teknofest Karadeniz'de görücüye çıktı.

Teknofest Karadeniz'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor. Aynı zamanda festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ 100 GENCİ SAMSUN’A GÖTÜRDÜ

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün de Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptığı Teknofest’in ilk gününde, İnegöl’den 100 genç Teknofest’e katıldı. İnegöl Belediyesi, Teknofest için sosyal medya üzerinden bir kampanya düzenledi.

16-20 yaş arası gençlere yönelik uygulamada, 2 bin genç Teknofest’in açılışında bulunmak için çekilişe katıldı. Buradan belirlenen 100 genç, Pazartesi akşamı 23.00’da Samsun’a gitmek üzere İnegöl’den yola çıktı.

GENÇLERİMİZE İNANCIMIZ TAM

4 araçla İnegöl’den Samsun’a hareket eden gençleri, Belediye Başkanı Alper Taban uğurladı.

Burada gençlere hayırlı yolculuklar dileklerini ileten Başkan Taban, ülkemizin mühendislik tabanlı insan kaynağına katkı sunmayı amaçlayan Teknofest Teknoloji Yarışmalarında İnegöl Belediyesi Proje Takımlarının da yer aldığını hatırlattı. Başkan Taban, “İstedik ki gençlerimiz gelişen teknolojiyi, ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesini yakından görsün, hatta buradan feyz alarak katkı sunsun. Bu düşünceyle sosyal medya üzerinden bir çekiliş yaparak 16-20 yaş arası 100 gencimizi belirledik. Bu gece 4 araçla yola çıkan gençlerimiz 30 Ağustos Salı günü 19.00’a kadar burada Baykoca Çınar standının da yer aldığı Teknofest alanını gezecek. Bu organizasyonun sizlerin ufkunu genişleteceğine, yarın sizlerin de bu platformlarda ülkemiz adına yeni teknolojiler geliştirip sunumlar yapacağınıza inancımız tam” dedi.

Öte yandan, 30 Ağustos günü Samsun’a ulaşan İnegöllü gençler Teknofest’in açılış programında da yer aldı. Yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından görme fırsatı bulan gençler, gün boyu alanda incelemelerde bulundu.