Bursa İnegöl’den deprem bölgelerine yardım eli

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili ciddi derecede etkileyen deprem sonrası İnegöl’de saatler içerisinde toplanan 5 tır dolusu yardım malzemeleri İnegöl’den deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı.BURSA (İGFA) - İnegöl her zaman gerekeni yaptığı gibi bugün de Kahramanmaraş 10 ili etkileyen deprem felaketleri sonrası İnegöl Belediyesi’nin çağrısıyla birlikte adeta yardım seferberliği oluşturduk. İnegöllü vatandaşlar birlik ve beraberlik duygusu içerisinde ihtiyaç duyulan malzemeleri toplanma noktası olan İnegöl Belediyespor salonuna getirerek burada tırlara yüklemeye kadar yardımda bulundu.

5 TIR YOLA ÇIKTI

İnegöllü vatandaşların yardım seferberliği ile7’den 70’e bir olup ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanmasıyla birlikte içerisinde battaniye, ilk yardım seti, ısıtıcı, su, uyku tulumu, çocuk bezi ve maması, çadır, kışlık giyecek, konserve ve yiyeceklerin bulunduğu 5 tır dolusu yardım malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmak üzere İnegöl’den yola çıktı. İnegöl protokolü vatandaşlarla birlikte İnegöl Belediyespor önünden tırları uğurulardı.

YUNUS EMRE SPOR KOMPLEKSİ YARDIM KABULÜ YAPACAK

7 Şubat Salı günü de devam edecek ihtiyaç malzemelerinin toplanılmasına oluşan yoğunluk nedeniyle Alanyurt bölgesine de takviye yapan İnegöl Belediyesi, bünyesinde bulunan Yunus Emre Spor Kompleksi’ni de devreye alarak burada vatandaşlardan gelen yardımların kabulünü yapacak.