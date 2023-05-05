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Bursa İnegöl’de toplu ulaşıma 'master' hazırlık

GÜNDEM 05.05.2023, 16:47
Bursa İnegöl’de toplu ulaşıma 'master' hazırlık

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün toplu ulaşım master planı için çalışmaların başladığını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin toplu ulaşım master planını oluşturmak için çalışmalara başladı.

Yalova Üniversitesi Ulaşım Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice danışmanlığında hayata geçirilecek master planla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek adına bugün Belediye Ek Hizmet Binası toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi.

TOPLU ULAŞIM MASTER PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şehrin ulaşımla ilgili tüm paydaşlarının yer aldığı basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün önemli bir çalışmanın arifesinde sizleri bilgilendirmek, konunun paydaşlarıyla istişarelerde bulunmak, çalışmamızı da kamuoyuna duyurmak üzere bir araya geldik. Bugün burada neyin başlangıcındayız? İnegöl’de biliyorsunuz daha önce trafik master planı çalışmıştık. Bu master planın sonrasında toplu ulaşımın master planını çalışmaya başladık” dedi.

MEVCUT SİSTEMİN ANALİZİ YAPILACAK

Yapılacak çalışmanın merkez ve kırsal tüm toplu ulaşım ağını kapsadığını dile getiren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Şehrimizde 90 taksi ve 170 adet şehir içi toplu ulaşım aracı var. Belde ve kırsal mahallelerimizde de 250 adet toplu taşıma aracı bulunmakta. Biz burada şehrimizin gelişimi ve konforu için ulaşım sisteminin analiz edilmesi ve ilgili yüklenici firma tarafından öneri raporu hazırlanması adına çalışmayı başlatmış olduk. Burada mevcut ulaşım sistemlerinin analizi gerçekleşecek, sonrasında sorunların ortaya konulması, ihtiyaçların belirlenmesi ve kısa, orta, uzun vadede çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma bütün toplu ulaşım sistemini kapsamaktadır. Merkezi, kırsalı tamamını kapsayacak. Bu çalışmayı biz Yalova Üniversitesi Ulaşım Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice danışmanlığında hayata geçireceğiz. Bugün kendileri de aramızdalar.”

EN SAĞLIKLI SONUCU ALMAK İSTİYORUZ

“Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği talepler var. Bu talepler zaman zaman şikayet, zaman zaman öneri ve tavsiye niteliğinde. Burada çeşitli kriterler eşliğinde bilimsel bir çalışma yapılacak. Örneğin şehir içi toplu ulaşımla alakalı yönlere göre günlük yolcu miktarı, araç başına yolcu miktarını, araç kapasitesine göre yolcu yoğunluğu, araç başına sefer miktarını, sefer başına yolcu miktarını, zirve saat toplam yolcu miktarını, durak bazlı biniş verileri gibi tüm verileri ilgili danışmanımız tarafından incelenecek. 2 yıl pandemi süreci vardı. Daha sağlıklı sonuç alabilmek adına işletmelerin açık olduğu, okulların açık olduğu pik zamanlar dediğimiz dönemlerde çalışarak en olağan ve güncel bilgiyi toplamak istedik. Yapılacak analizler neticesinde burada bir sonuç ortaya çıkacak. Vatandaşlarımızla anketler yapılacak. Şu an bu çalışmalar başlamış durumda. Öncelikle ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler çekiliyor. Bunlar kağıt üzerinde incelenirken devamında saha çalışmaları olacak. 360 derece kayıt yapan araçlarla şehir gezilere veriler toplanacak.”

6 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

“6 ay sürecek bu çalışma ve nihayetinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve ihtiyaçları gidermek üzere sistem genelinde hat optimizasyonu yapılacak. İnegöl ilçesinin yol ağına ilişkin veriler toplanarak dijital yol ağı altyapısı oluşturulacak. Yol ağı altyapısı; yol kademesi, yol sınıfı, hız, genişlik, parklanma durumu, kapasite, otobüs durakları, otobüs hatları ve yolculuk üretim-çekim merkezleri vb. öznitelik bilgileri ile oluşturulacak. Nihayet itibariyle İnegöl’de geçmiş dönemde hafif raylı sistemden bahsetmiştik. Şu anda geçen zaman içerisinde ve günümüz koşullarında en doğru toplu ulaşım sistemleri bunlar mıdır? Buradan çıkacak sonuçlar bizlere birtakım önerilerde, tavsiyelerde bulunacak. Biz bu tavsiyeleri inşallah şehrimiz adına değerlendiriyor olacağız. Bizlere bu noktada paydaşlık eden, katkı veren tüm kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum.”
 

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