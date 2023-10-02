Bursa İnegöl’de 'Mobilya Şöleni' başladı

İnegöl Mobilyasının dünyaya açılan kapısı MODEF Expo Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı bugün düzenlenen coşkulu törenle 49’uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’de mobilya şöleni başladı. 49. MODEF Expo Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı bugün düzenlenen törenle açıldı. 20 bin m2 sergileme alanında 170 katılımcı firmanın yeni sezon ürünlerini sergilediği fuar, 07 Ekim Cumartesi akşamı son bulacak. 6 gün sürecek fuarı 90 ülkeden misafirlerin ziyaret etmesi hedeflenirken, fuarın açılışı bugün coşkulu törenle gerçekleştirildi.

Fuar açılışına; Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank ve Ayhan Salman, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri, Muhtarlar, yurtdışı ve yurtiçinden çok sayıda mobilya üreticisi ve alım heyetleri katıldı. Bu yıl yenilenmiş yüzüyle misafirlerini karşılayan MODEF Fuarına ilk günden ilgi yoğun oldu. Yeni sezon ürünlerini görmek isteyenler, fuara akın etti.

HEDEF; HİNDİSTAN, AMERİKA, DUBAİ

Fuarın açılış töreninde konuşan MODEF ve İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bu yıl 49. kez en köklü olanını düzenliyoruz. Bizim iddiamız en kaliteli olması. Bu aşama çok kökü olan aşama. 1980’lerin ortasından itibaren başlayan organizasyon, bugün 2023 yılında Türkiye ve Dünya’ya açılmıştır. Katkısı olan tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz. Birçok Belediye Başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte bu süreci yönettik. İnşallah 7 Ekim’e kadar dünyanın 90 ülkesi ve Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi ağırlayacağız. İnşallah bu organizasyon ihracatımızı ve istihdamımızı artıracak. Ekonomiye katkı sağlayacak. Biz bu projeyi 2024 misyonu içerisinde gerçekleştirdik. Ticaret Sanayi Odamızı desteklemekle birlikte 2023 yılında Hindistan’la başlıyoruz. Mart 2024 Amerika ve Dubai olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Rusya ve Afrika pazarlarına ciddi yatırım yapacağız. İç piyasayı hızlandıracağız. Bu programda ciddi çalışma var. Katılım sağlayan esnaflarımız, yatırımcılarımız var” dedi.

İNEGÖL HER GÜN FUAR HAVASINDA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl’de her gün fuar havası olduğuna vurgu yaparak; “49.’su gerçekleşen İnegöl mobilya fuarı için bir arada bulunuyoruz. Aslında İnegöl her gün mobilya fuarı gerçekleştiriyor. Şehrimizin dört bir tarafındaki showroomlarla açık fuar niteliğinde fuarcılığını yapıyor. Burada da çok ciddi hazırlıklar var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnegöl mobilyasıyla, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, tüm unsurlarıyla büyümeye devam edecek. Çok kıymetli misafirlere tekrar katılımları için teşekkür ederim” dedi.

BU İŞİN GERÇEK KAHRAMANLARI MOBİLYACILARDIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fuarın öncekilere göre daha güzel geçmesi temennisiyle başladığı konuşmasında; “Altını nereye koyarsanız koyun. Çamurun içinde de olsa altındır, fark etmez. İnegöl altın gibi bir yer. Bursa’mız altın gibi bir yer. Tartışma programlarına bakmayın. Birkaç istisna olayla ilçe motivasyonu bozulamaz. Ben biliyorum diğer tüm unsurlarla motive bir şekilde, ihracatımızı nasıl artırırız derdi içerisindeler. Dolayısıyla bunlar şehir adına bir olumsuzluk değil aksine bir olumluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tabi ki geçmişte bu işin farklı kahramanları var, olmayanları kim olursa olsun Allah hepsinden razı olsun. Bu işin gerçek kahramanları mobilyacılardır. Destek veren katkı veren her şey mobilyacılarımız sayesinde. Çok daha iyilerini yapabileceklerini biliyorum. Beraberliğimiz bozulmasın bereketli olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 49’ncusu açılan fuarın İnegöl açısından büyük bir başarı hikayesi olduğuna dikkat çekerek; “Mobilya sektöründe liderlik üstlenen İnegöl’ün hakkını vermek gerekiyor. Özellikle insan yetiştirme anlamında da yaşamsal önem arz eden bir alan bu. Tabi yerinde satmak önemli. Tabi ki fuarlar çok önemli. İnegöl’ümüzü tanıtmak ve markalaşmak ve sürdürülebilirlik, verimlilik en önemli konular. Dünden bugüne kurumsal hafızayı oluşturup firmalarımız İnegöl’ümüzü geleceğe taşımamız gerektiği kanaatindeyim. Katkı yapan herekse çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl’ün artık Türkiye mobilya endüstrisinde Dünya’ya açılan en önemli kapı haline geldiğini söyledi. Salman, “Yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. İnegöl deyince mobilya akla geliyor. Çünkü en önemli üretim, tasarım ve ihracatı yapan merkezlerinden bir tanesi haline geldi. Mazisi 1500’lü yıllara dayanıyor. Osmanlıdan beri ağırlıklı olarak bir sektör olarak ülkemizde mobilya ve orman ürünleri kalbi durumunda gelmiş. Ama İnegöl mobilya endüstrisi yenilikçi vizyonuyla dünyada merkez olmaya devam ediyor” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da “49. İnegöl Mobilya Fuarı vesilesiyle bu bereketli organizasyon vesilesiyle sizlerin de bir kez daha huzurunuzda olmaktan memnuniyet duyuyorum. Mayıs ayında bu fuarın açılışını gerçekleştirmiştik. Biz aslında bu şehre sevdalı bir siyaset gütmenin derdindeyiz. Seçimden seçime gelen insanlar değiliz. Bu ilçeye bu şehre ziyaretler yaptık. Şimdi de hamdolsun şehrimize hizmet etmeye önem veriyoruz. Bursa örnek şehirlerden bir tanesi. İnegöl’de sanayi ve dinamizmle önemli bir ilçemiz. Mobilya üreten bir İnegöl’den yat üreten bir İnegöl’e geldik” dedi.

Son olarak bir konuşma yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Mobilyasıyla markalaşan ilçemizde ekonomi büyüklüğü ve istihdama olan katkı, ihracatta en yüksek paya sahip olmasının en büyük sebeplerinden biri hiç şüphe yoktur ki ilçemizde düzenlenen mobilya fuarlarıdır. Yılda 2 defa uluslararası mobilya fuarları düzenlenen İnegöl’de bir marka değeri olmuştur. Hamdolsun ki bu marka takip edilen katılım gösterilen fuarlar olmuştur. 110’dan fazla ülkeden 2000 civarında yabancı alım heyetinin ziyaret edecek fuarımız önemli bir adım teşkil edecektir. Konuklarımız, İnegöl’de özel sektördeki toplam iş gücünün yüzde 37’lik bir kısmı istihdam eden sektörü yan sanayisi ve sektöre bağlı diğer iş kollarını oluşturmaktadır. Bu vesileyle modern tasarımları ve kalitesiyle adından söz ettiren bu fuarın kendimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün görüştüğüm firmalarda en beğendiğim husus “Ne kadar ihracat yapıyorsunuz” sorusuna 30 milyon dolardan daha aşağı konuşan hiçbir firmaya şahit olmadım. Bu da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuar açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri stantları gezerek mobilyaları inceleyip firmalara hayırlı işler dileklerini iletti.