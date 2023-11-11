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Bursa İnegöl’de ‘’Cumhuriyete Nefes’’ fidanları dikildi

GÜNDEM 11.11.2023, 14:17
Bursa İnegöl’de ‘’Cumhuriyete Nefes’’ fidanları dikildi

Bursa İnegöl’ün kırsal Karagölet Mahallesinde “Geleceğe nefes, Cumhuriyete Nefes” programı kapsamında 1.100 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da tüm Türkiye’yle aynı anda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıldönümünde ’Geleceğe Nefes’ olarak bilinen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl da ‘’Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes’’ sloganıyla yeniden fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikme etkinliği kırsal Karagölet Mahallesinde mevkiinde gerçekleştirildi. Geleceğe Nefes programı çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı saat 11.11’de başlayan etkinliğe İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte fidanlar Protokol üyeleri, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, askerler ve polisler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllü ekipler, şehit aile yakınları ve programa özel olarak davet edilen 100 yaşındaki Yiğit Gökalp ile çok sayıda vatandaş tarafından dikildi.

CUMHURİYET ORMANINI HEP BİRLİKTE KURUYORUZ

Törenin açılış konuşmasını yapan Orman İşletme Müdürü Okan Kaya Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünde ‘’Cumhuriyet Ormanını’’ hep birlikte kuruyoruz diyerek;  “ 2019 yılında Milli Ağaçlandırma Genelgesi kapsamında 11 Kasım günü 11.11 günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda diktiğimiz fidanları ziyaret ettiğimizde tamamının insan boyunu geçtiğini gördük. Bu da bizleri memnun etti. Bugünde inşallah sizlerle birlikte burada Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özgün ‘’Cumhuriyet Ormanını’’ hep birlikte kurup gelecek nesillere bu toprakları daha sağlam bir şekilde emanet edilmesini sağlayacağız.  Katılım sağlayan tüm herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

İNEGÖL’DE NORMAL DENİZ YOK AMA ‘’ORMAN DENİZİ’’ VAR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban İnegöl’ün yüzde kırk dokuzunun ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatarak ‘’İnegöl’de Orman Denizi’’ var dedi. Konuşmasında yaptıkları çalışmalarla daha çok yeşil alan üretmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’Yaklaşık olarak beş yıldır her 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. İnşallah ebediyen devam etsin. İnegöl olarak bir miktar daha şanslıyız. İnegöl’de normal bir deniz olmasa da ‘’orman denizi’’ var. Şehrimizin yüzde kırk dokuzu ormanlarla kaplı.  Bundan dolayı ne kadar şükür etsek azdır. Tabi bu ormanların yeşermesi ve oluşmasında emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Zira bizler de İnegöl Belediyesi olarak yeni koruluk alanlar, yeni yeşillendirilmiş, peyzajı yapılmış alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de hep şunu söylüyorum; bizden önce dikilmiş olanlar var. Tüm belediye başkanlarımız ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. O dikilen ağacın bugün gölgesinde serinliyoruz. Dolayısıyla ağacın dikilmesi ve yaşatılması çok kıymetli. İnşallah bundan sonrasında da bu çalışmaları arttırmak adına hep birlikte gayret edeceğiz. Kıyametin koptuğunu bilsek de elimizde bir ağaç varsa inşallah onu dikmek için mücadele edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünde bin yüz fidanı toprakla buluşturuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.’’ dedi.

GELECEK NESİLLERİMİZE VATANIMIZI GELİŞTİREREK EMANET EDECEĞİZ

Son olarak konuşan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, ‘’Her yıl kutlanmaya ve ağaç dikimiyle taçlandırılan Mili Ağaçlandırma Gününü 11 Kasım’da tüm Türkiye’de saat 11.11’de gerçekleştiriyoruz. Biz bu vatanı atalarımızdan bir miras değil emanet olarak aldık. Bizde inşallah gelecek nesillerimize aynı sorumlulukla daha da geliştirerek, her anlamda daha da yükselterek emanet edeceğiz. Bu anlamda vatan toprağını savunmak sadece sınır kapılarını korumakla olmuyor. Toprağın her bir santimetrekaresi kıymetli. Koruyup kollamaya ve fidanlarımızı yeşertmeye devam edeceğiz. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’’ dedi.

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri ve vatandaşın katılımıyla ilk fidan 100 yaşındaki Yiğit Gökalp ile birlikte dikildi. Alanda ise bin yüz fidan toprakla buluşturuldu. 

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