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Bursa İnegöl yenileniyor

GÜNDEM 24.12.2022, 17:41
Bursa İnegöl yenileniyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde topyekun bir yenilenme olduğunu ifade eden Başkan Taban, Cam Seyir Terası projesinin de müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cuma akşamı tüm İnegöl basınının ortak yayınla ekranlara taşıdığı canlı yayın programında gündemi değerlendirdi. Hem basın mensupları hem de sosyal medya üzerinden vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Taban, devam eden projelerle birlikte yeni projelere ilişkin de müjdeler verdi. Özellikle İnegöl’ün merkezinde ciddi bir yenilenmenin söz konusu olduğunu işaret eden Başkan Taban, geleceğinin İnegöl’ünü inşa ettiklerine vurgu yaptı.

İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın sosyal medya hesapları başta olmak üzere; e-inegöl.com internet sitesi, Genç Gazete, Gündem İnegöl, Haber Yorum Gazetesi, İnegöl Gözlem internet sitesi, İnegöl Online, İnegöl Yerel Haber, İnegöl’ün Nabzı, İnegöl’ün Sesi, Kanal İnegöl, Okur Gazetesi ve Süper Kanal TV’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda, Sadettin Tamer Avcı ile İsmail Durmuş’un moderatörlüğünde yaklaşık 2 saat boyunca İnegöl konuşuldu. Devam eden projeler, yapılması planlanan projeler, altyapı çalışmaları, Millet Bahçesi, Merkez Park, Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi, Turgutalp Türbesi restorasyonu, Kanal İnegöl gibi projelerin yanı sıra programda İnegölspor başta olmak üzere şehrin sanayisi, tarımı, turizmi ve tüm değerleri masaya yatırıldı.

Basın mensuplarının sorularının yanı sıra, vatandaşlar da sosyal medya üzerinden gerek mesajlarla gerekse de yorumlarıyla programa dahil oldu. Merak ettiklerini Başkan Taban’a iletme fırsatı bulan ilçe halkı, sorularına canlı yayında cevap aldı.

Programda projeler üzerine uzun uzun bilgiler veren Başkan Alper Taban, özellikle merkezde devam eden yenilenmeyi işaret etti. Yeni binalar, parklar yaparak şehre değer katıldığı gibi bazen de yıkarak güzelleştirilebildiğini belirten Taban, “Sıkışmış bir merkezde vatandaşlarımızın nefes alacağı yeni bir meydan oluşturuyoruz şu anda. Her zaman yaparak değil, bazen de yıkarak güzelleştirirsiniz. İnegöl’de bugün ciddi bir yenilenme söz konusu. Yıllardır tartışılan Hükümet Konağı artık yok, kamu kurumlarımızın binaları yenileniyor. Şehrin merkezi yeniden inşa ediliyor. Yeni meydanlarla İnegöl farklı bir yapıya bürünüyor. Kuzeyde çekim merkezi olacak bir Millet Bahçesi yükseliyor. Yine Yeni İnegöl dediğimiz bölgede adeta geleceğin İnegöl’ü kuruluyor. Şehrin tüm altyapısı değiştiriliyor. Girilmedik sokak kalmayacak şekilde bir çalışma var. 50 yıllık altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışma yapılıyor. Tüm bunlara baktığımızda, İnegöl’ün yenilendiğini ve güncellendiğini görüyoruz” dedi.

CAM SEYİR TERASI PROJESİ HAZIR

Programda devam eden projeler hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Taban, aynı zamanda yeni projelerin müjdesini de verdi. Turizm konusunda İnegöl’e yeni soluk olacak Cam Seyir Terası projesini duyuran Başkan Taban, “Bir Seyir Terası projemiz var. Bunun uygulama projeleri çıktı, gerekli izinleri alındı. Hemen Oylat Mağaramızın üst kısmında hayata geçecek bu proje. Bu formda bir seyir terası şu anda Türkiye’de hiçbir yerde yok. Bu formda ilk defa gerçekleştireceğiz. 360 derece bir seyir terası olacak. Burada yine dinlenme alanları, kameriyeler, alışveriş yapılabilecek mekanlar olacak. Güzel bir Cam Seyir Terasını kazandırmak istiyoruz İnegöl’e” açıklamalarında bulundu.

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