Son Dakika

Bursa İnegöl yeni stadyuma kavuşuyor

GÜNDEM 02.11.2023, 12:08
Bursa İnegöl yeni stadyuma kavuşuyor

İnegöl Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste Başkan Taban alt yapı çalışmalarına ilişkin de meclise bilgi verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Meclisi'nde 10 gündem maddesinin görüşülerek karar bağlandığı meclis toplantısı öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Alper Taban, belediyenin Ekim ayı faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına ilişkin konuşan Başkan Taban, “29 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılını hep birlikte kutladık. Ben katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 28 Ekim’de aynı zamanda Filistin mitingi de olduğu için gündüz ben Filistin mitingine katılmıştım, sonrasında da şehrimizde akşamki programlara katıldım. Bir tarafımız mutluluk… Nice yüzyıllar olsun inşallah." dedi. 

İNEGÖL’ÜMÜZ YENİ STADYUMA KAVUŞUYOR

Kısa bir süre önce yaşanan stadyum gelişmesine ilişkin de bilgiler veren Başkan Taban, “Şehrimizde uzun zamandır spor severlerin beklediği stadyum ile ilgili bir gelişme yaşadık. Yıllar önce yapılmış stadyumumuz da İnegöl’ümüze bugüne kadar güzel hizmetler verdi, vermeye de devam ediyor. Bu konuda yaptığımız girişimlerle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle, Sayın Osman Aşkın Bak Bakanımızın da teveccühleriyle şehrimize stadyum müjdesini aldık. Bununla alakalı da şu anda Mesudiye Mahallesinde eski Hayvan Pazarı bölgesinde zemin etüdü çalışmalarımıza başladık. Devamında proje safhasına, ondan sonra da ihale safhasına gelerek Bakanlığımız burayı bizlere hediye etmiş olacak. İnegöl’ümüz yeni bir stadyuma kavuşmuş olacak” açıklamalarında bulundu.

MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR; “UYUM VE AHENK İÇERİSİNDE HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

İnegöl Belediye Meclisinin dönem içerisindeki uyumuna ilişkin de alınan kararlar üzerinden bilgilendirme yaparak meclis üyelerine teşekkür eden Alper Taban, “Dönemimiz içerisinde 420 meclis kararını görüştük. Bunun 343’ünü oy birliği ile aldık. Burada her birinin katkısı, desteği, emeği var. Yüzde 82’lik bir oy birliği ile geçen maddelerimiz var. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Uyum ve ahenk içerisinde hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

KASIM AYIYLA BİRLİKTE KAZILAN SOKAKLAR KAPATILACAK

Gündem maddelerine geçmeden önce devam eden alt yapı ve kazı çalışmalarıyla ilgili çokça soru aldıklarını ve bu konuyla ilgili meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmek istediğini ifade eden Taban, “Bu çalışmalarımız inşallah Kasım ayı itibariyle toparlama sürecine geçecek. Kazılan alanlar bir bir kapatılacak. Sonraki süreçte de mevsim şartlarının elvermesiyle beraber yeniden bir kazı çalışması başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve BUSKİ yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Yüzde 70 israfın olduğu içme suyu hatlarımız yenileniyor. Şu ana kadar aşağı yukarı 300 km hat yenilenmiş oldu” şeklinde konuştu.

İLÇE STADI 3 YILLIĞINA BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİ

Başkan Taban’ın gündeme dair konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi.

İlk 7 madde komisyonlarda görüşülmek üzere imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonlarına hava edilirken, yine plan değişikliği ile ilgili komisyonda görüşülerek meclise gelen maddeler burada görüşülerek karara bağlandı. Meclisin 10’uncu maddesinde mevcut ilçe stadının belediyeye tahsisi görüşüldü. Konuya ilişkin bilgi veren Başkan Taban, “İlçe stadımızda profesyonel takımlarımız maçlarını oynuyor. İnegölspor’umuz var, Kafkasspor’umuz var. Her ikisinin de maçları burada oynanıyor. Ancak burada Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bize sahayı tahsis ediyor, biz de kulüplerimize kullandırmış oluyoruz. Bu alınacak karar da bunun devamıyla alakalı. Yeni stadın da yapılmasından sonra mevcut stadın süreci netleşmiş olacak. Dolayısıyla 3 yıl gibi bir süreyle üzerimize tahsisinin devam etmesi noktasında burada bir karar alacağız” dedi. Ardından yapılan oylama ile stadın tahsisi gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3