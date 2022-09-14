Bursa İnegöl'ün 'Neojen' dönemine tarihi mercek

Bursa İnegöl’de geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen “İnegöl Ortaçağ Yüzey Araştırmaları” çalışmasının ardından bu yıl da “İnegöl’de Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Tespiti Yüzey Araştırması” için çalışmalar başladı. 8 günlük çalışma için İnegöl’e gelen yüzey araştırma ekibi ile Belediye Başkanı Alper Taban bir araya geldi.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Selçuk Üniversitesi iş birliğinde “İnegöl Ortaçağ Yüzey Araştırmaları” gerçekleştirmişti. İnegöl tarihini mercek altına alınan çalışma şehrin geçmişine ışık tutarken, bu yıl da “İnegöl’de Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Tespiti Yüzey Araştırması” yapılması için start verildi.

Hitit Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Dr. Erhan Tarhan Başkanlığındaki ekip tarafından, İnegöl’de “Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Tespiti Yüzey Araştırması” çalışmasının 12-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlandı.

12 Eylül’de İnegöl’e gelen ekip sahada çalışmalarına başladı. Araştırma esnasında İnegöl içerisinde omurgalı fosil yatakları bulundurma ihtimali olan ve Neojen dönem tortullarını barındıran alanlar gezilirken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün araştırma ekibiyle bir araya geldi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uzmanı ve Sanat Tarihçi Günay Yeğen, Çorum Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Paleoantropolog Dr. Erhan Tarhan, Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Jeolog Prof. Dr. M. Cihat Alçiçek, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Paleoantropolog Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İhsan Aytek, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Fizik Antropoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Paleoantropolog Dr. Alper Yener Yavuz ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Antropolog – Doktora Öğrencisi Büşra Aladağ’ın yer aldığı ekiple bugün bir araya gelen Başkan Alper Taban, çalışmalarında başarılar diledi.

İNEGÖL, DOĞA TARİHİ ALANINDA AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GELEBİLİR

Yapılan buluşmada sürdürülen çalışmaya ilişkin sohbet edilirken, bölgenin jeolojik ve fosil faunal yapısı hakkında önemli bilgiler sunuldu.

Bu bilgiler bölgenin Neojen dönem açısından önemini ortaya koyarken, bölgenin bu öneminin yanında Neoejen dönem fosil çalışmaları açısından neredeyse el değmemiş konumda olmasının da bölgede bu döneme ait bir fosil araştırmasını elzem hale getirdiği ifade edildi. Bahsi geçen bölgelerde yapılacak yüzey araştırması ile Türkiye’nin kültür varlıklarının ortaya çıkarılmasında, Neojen döneme ait yeni verilerin elde edilmesinde ve göç yolları içerisinde Anadolu’nun önemini dünya bilim camiasında arttırması bakımından önemli kazanımları ortaya koyacağı kaydedildi. Ayrıca yapılacak çalışmalarla İnegöl’ün doğa tarihi alanında açık hava müzesi haline gelmesinin hedeflendiğine de dikkat çekildi.