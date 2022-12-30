Bursa İnegöl'ün imarında 'online' dönem

Bursa'da İnegöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yıllık ortalama 5 bin dolayında yapılan “İmar Durumu Belgeleme” işlemi, 02 Ocak 2023 tarihinden itibaren online olarak yapılabilecek.BURSA (İGFA) - Dijitalleşmeye verdiği önemle bu alanda ciddi mesafe kateden İnegöl Belediyesi, tüm birimlerde dijital değişim ve dönüşüm atağını sürdürüyor.

Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemlerinde de yeni bir dönem başlıyor. İnegöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde “İmar Durumu Belgeleme” işlemi artık online olarak yapılacak. Yılda 5 bin dolayında işlemin yapıldığı birimde atılan bu adımla binlerce vatandaş iş ve işlemini daha kolay halledecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştıracak, bürokrasiyi en aza indirecek her türlü çalışmayı hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tüm birimlerde bu alanda önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandığını kaydeden Başkan Taban, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz de “İmar Durumu Birimi” vatandaşlarımızın sık kullandığı birimlerden biri. İşlemlerin fazla ve yoğun olduğu bu alanda hızımızı arttırmak adına yeni yeni yöntemleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ilk olarak 2 yıl önce yola çıktık ve İmar Durumu Belgeleme işlemini online olarak yapmak istedik. Ancak yönetmelikler nedeniyle o gün için bunu gerçekleştirememiştik. Geride kalan zaman içerisinde gerekliliklerin sağlanmasıyla birlikte 02 Ocak 2023 tarihinden itibaren artık vatandaşlarımız imar durumu belgeleme işlemini online olarak yapabilecek. İmar durum başvuruları https://opak.inegol.bel.tr adresinden veri girişi yapılarak işleme alınacak. Veri girişinde teknik destek ihtiyacı duyulması durumunda ise vatandaşlarımız 0312 428 28 90 nolu destek hattından destek alabilirler” dedi.