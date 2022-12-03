Bursa İnegöl'ün değerleri ödüllendi

Bursa'nın İnegöl Belediyesi ile İnegöl Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi” gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin Kent Konseyi iş birliği ile ilk kez 2014 yılında hayata geçirdiği “İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi” Cuma akşamı 7’nci kez düzenlendi. Her yıl Aralık ayında yapılan bu anlamlı program, artık geleneksel hale gelen yerinde, Mobilya Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. “İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi” her yıl olduğu gibi bu yıl da adeta nostalji kuşağına dönüştü. Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede, Türkiye’ye mâl olmuş 15 isim, ilçe halkıyla buluştu. Ülkemize ve şehrimize değer katan görevlerde yer alan 15 İnegöllü, gecenin anısına plaketlerle onure edildi.

15 ÖZEL İSME VEFA GÖSTERİLDİ

Programda birçok alanda ilçemiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalara imza atan İnegöllüler ile İnegöl’de iz bırakan isimler yer aldı. O isimler şöyle sıralandı: Prof. Dr. Melih Okur (Ankara Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Ayhan Helvacı (Akademisyen), Abdulvasih Duran (Emekli Eğitimci), Mehmet Şakir Ünlü (İstanbul İnegöllüler Dernek Başkanı), Mehmet Necati Çelebi (Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü), Emel Örgün (Türk Halk Müziği Sanatçısı), Okan Recep Aydın (Gazeteci), Nizami Erim (Meslek Önderi, Gelinlikçi), Bekir Kahyaoğlu (Türkiye Muhtarlar Birliği Federasyonu Kurucu Genel Başkanı), Gürbüz Yılmaz (İnegölsporlu Eski Futbolcu), İrfan Rubacı (Bursasporlu Eski Futbolcu), Enver Organ (Köfteci Enver İşletme Sahibi), İbrahim Kumaş (Eski Milli Güreşçi), Varol Yılmaz (STK Temsilcisi), Hakan Yemişken (Milli Hakem).

“AMACIMIZ İNEGÖLLÜLER OLARAK VEFALI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEKTİR”

20.00'da başlayan İnegöllülere Vefa ve Hatırlama gecesinin açılışı, “Eski Dostlar” şarkısı ile yapıldı. Salondakileri henüz başlangıçta duygulandıran bu açılış sonrası, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin gecenin önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Halil İbrahim Zengin, “Vefa, unutmamaktır. Gerçek sevgiyi çöpe atmamaktır. Karşılıksız vermektir. Senin için yapılan küçücük iyiliği, ömür boyu hafızalardan silmemektir. Küçük bir dokunuştur vefa... Hayatın her anında, hastalıkta ve ölümde, iyi zamanlar gibi kötü günde de gülerken olduğu gibi ağlarken de gözlerdedir vefa. Sevginin kardeşidir. Bir damla göz yaşıdır. Bir küçük busedir. Yıllar sonra ilkokul öğretmeninin elini öpmektir vefa. Vefa, sadece bir semt adı değildir. 2014 yılında, Haydar Cerrah Kent Konseyi Başkanımızın öncülüğünde başlayan ve bu yıl 7’ncisini düzenlemiş olduğumuz Vefa gecemizde amacımız, giderek unutulan vefa duygusunu diri tutmak ve İnegöllüler olarak vefalı olduğumuzu göstermektir” diyerek vefanın önemine dikkat çekti.

HATIRALAR YENİDEN CANLANDI

Konuşmanın ardından gecenin onur konuğu olan sporcu, sanatçı, akademisyen, STK temsilcisi ve gazeteci olarak kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış, İnegöl’de doğmuş ve yaşamış ya da İnegöl’e hizmet etmiş 15 isim tek tek sahneye çağırılarak plaket ve hediye takdimleri gerçekleştirildi. 15 isim, özgeçmişleri okunduktan sonra kısa birer konuşma da yaptılar. Burada adeta İnegöl’ün hatıraları da canlanmış oldu.

“KONUKLARIMIZI İZLERKEN KIVANÇ DUYDUK”

Plaket takdimi için sahneye çıkan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Taban, “Konuklarımızı izlerken çok büyük heyecan duyduk, kıvanç duyduk. İnegöllü hemşerilerimizi hem İnegöl’de ürettikleri değer yönüyle biliyoruz hem de dışarıda İnegöl’ü temsil eden çok değerli hemşerilerimizi görüp kıvanıyoruz. Haydar Başkanımız döneminde başlayıp Halil İbrahim Başkanımız döneminde devam eden çok kıymetli programlar oldu. Gelecekte de mutlaka hatırlanmayı bekleyen değerlerimiz olacaktır” ifadelerinde bulundu. Belediyecilik anlamında çok fazla program icra edildiğini ancak bu programın kendilerini çok fazla heyecanlandıran bir program olduğunu da belirten Başkan Taban, “Bu heyecanı tüm misafirlerimizle birlikte bizler de sonuna kadar tadıyoruz. Tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Biz sizleri her ortamda anmaya, sizlerle kıvanmaya devam edeceğiz. Her biriniz ayrı ayrı değerler ürettiniz ve İnegöl’e namzet işler yaptılar” diye konuştu.

DUYGULU VE ANLAMLI BİR PROGRAM OLDU

Hediye takdimi için sahneye çıkan Kaymakam Eren Arslan da yaptığı konuşmada; “Bu gece burada sevgiyle, vefayla ilgili her şey söylendi. Hepsinin altına imzamı atarım. Çok duygulu ve anlamlı bir program oldu. Bu güzelliği yaşatan Kent Konseyimize ve Belediye Başkanımıza, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Böyle bereketli, böyle güzel, insanıyla, toprağıyla, üretkenliğiyle, milli ve manevi değerlerine, vatanına, milletine böyle kıymetli insanlar yetiştiren topraklarda görev yapmak da gurur ve onurdur benim için” ifadelerine yer verdi.