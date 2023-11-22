Bursa İnegöl'ün çeşmelerinden kaynak suyu akacak

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'nde vatandaşların Uludağ’ın eteklerinde kaynak suyu içememekten şikayet ettiğini anımsatarak, “Hatların yenilenmesiyle kaynak suyunu doğrudan evlerimize sunmuş olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişare ve ortak akla verdiği önemi gösteren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Salı akşamı Alanyurt Yunus Emre Mahallesinde bulunan Dostlar Sitesine misafir oldu. Burada site sakinleriyle buluşan Başkan Taban, vatandaşlarla bölgenin sorunları ve talepleri üzerine istişare etti.

YÜZDE 70 KAYIP KAÇAK YAŞANIYORDU

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşma sırasında özellikle bölgede devam eden alt yapı çalışmaları ele alındı. Başkan Taban, İnegöl’ün 50 yıllık sorununa köklü bir çözüm üretildiğini kaydederek; “BUSKİ bizlere bir rapor sundu, İnegöl’de alt yapının eski olmasından dolayı yüzde 70 kayıp kaçak olduğu, 100 birim su verildiğinde 70 birimin evlere ulaşmadan borulardan sızarak kaybolduğu belirtildi. Bunun üzerine alt yapının değişmesi için çalışmalara başlandı” dedi.

Alt yapı çalışmalarının çok zahmetli olduğunu da ifade eden Başkan Taban, konuyla ilgili Alanyurt’ta şu anda çalışmaların sürdüğünü henüz İnegöl merkezine kazma vurulmasa da çevre mahallelerden başlandığını kaydetti.

2 KATRİLYONLUK YATIRIM

“Yatırımın toplam maliyeti 2 katrilyon. Hem zahmetli bir iş hem de bu işe para bulmanız lazım. Sağ olsun Alinur Aktaş Başkanımız bu kaynağı buldu ve yatırımları yapıyoruz şu an.” diyen Başkan Taban, “Benim en çok duyduğum konu şuydu; Başkanım biz Uludağ’ın eteklerinde yaşıyoruz. Buradaki kaynak sularını çeşmelerimizden içmek bizim de hakkımız değil mi diye vatandaşlarımızdan duyuyorduk. Biz de bu manada bir hedef koyduk; içme suyu hatlarının yenilenmesi ve kayıp kaçağın önlenmesi de bu noktada önceliğimiz oldu. Kaynak suyumuz aslında bize yetecek kadar var. Ancak kayıp kaçaktan dolayı yetmeyen kısmı yer altı sularıyla tamamlıyoruz. Yer altı suyu da içilebilir ancak biraz daha kaba su. Hatların yenilenmesiyle kaynak suyunu doğrudan evlerimize sunmuş olacağız" diye konuştu.