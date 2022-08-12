Bursa İnegöl'ün 12 kırsalında 20 kilometrelik arazi yoluna düzenleme

Bursa'da arazi yollarında her yıl yaz sezonunda yapılan geçici düzenlemeler yerine kışın da bu yolların kullanılabileceği şekilde kalıcı düzenleme için çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, 12 kırsal mahallede 20 kilometrelik arazi yolunu tamamladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kırsalda çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmak için çalışma başlattı.

Yaz aylarında yapılan tesviyeler sonrası kışın yeniden bozulan yollar, sadece greyderlerle temizlenmek yerine alt temel malzemesi de serilerek kalıcı yollar oluşturuluyor. Her yıl onlarca kırsal mahalleye aynı hizmeti vermek yerine başlatılan bu uygulama ile her yıl belirli oranda yol malzeme serilerek düzenleniyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 12 kırsal mahallede toplam 20 kilometrelik arazi yolunda düzenleme yapıldı.

Dipsizgöl ve Akıncılar Mahallelerinde devam eden arazi yolu düzenleme çalışmalarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

12 MAHALLEDE 20 KM ARAZİ YOLU KALICI OLARAK DÜZENLENDİ

Bugüne kadar İnegöl'de 12 mahallede 20 km arazi yolunu kalıcı olarak düzenlediklerini ifade eden Başkan Taban, “Yeniceköy’de 350 metre, Cerrah Mahallesinde 2430 metre, Çeltikçi’de 3350, Şipali’de 1000, Mesudiye’de 2000, Tahtaköprü’de 2600, Hamamlı’da 900, Alibeyköy’de 2400, Kozluca’da 850, Kulaca’da 2400, Orhaniye’de 1000 ve Hocaköy Mahallesinde 500 metre kalıcı arazi yolu düzenlemesi yapıldı” dedi.

Şu an çalışmaların sürdüğü Dipsizgöl ve Akıncılar Mahallelerinde 2’şer km’lik arazi yolu düzenlemesi devam ettiğini hatırlatan Taban, “Bu bölgelerde 2 greyder, 1 JCB silindir, 1 arazöz ve 10 kamyon ile çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında 55 bin ton alt temel malzemesi serilerek kalıcı düzenleme yapılmış oluyor. Çiftçilerimizin bu arazi yollarını kullanarak tarlalarına yazın da kışın da sorun yaşamadan ulaşabilmesini arzu ediyoruz. Aslında bu da bir anlamda onların ekonomik değer oluşturmalarına katkı koymak gibi düşünülebilir. Üreticimiz arazini işleyebilirse, arazisini daha verimli çalıştırabilirse rekoltesi yüksek şekilde ürün alması mümkün. Biz de fiziken bu şartları sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.