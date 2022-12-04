Bursa İnegöl Teknofest 2023'e hazırlanıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 2023 yılında düzenlenecek Teknofest için hazırlıklarına başladı. Baykoca Proje Takımlarının gönüllü üyeleriyle DOSTUM Tesislerinde 2 gün süren Ön Değerlendirme Kampı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Baykoca Proje Takımlarıyla oluşturulan gönüllü gruplar, 2 yıldır İnegöl Belediyesi adına önemli başarılara imza attılar.

İlk kez katıldıkları Teknofest 2021’de İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi ile Baykoca Fezakadı Drone Takımı 1’inci olmuştu. İnegöl Belediyesi Baykoca Çınar ekibinin geliştirdiği “Baykoca Çınar” projesi de 2022 yılında Samsun’da yapılan Teknofest’te Turizm Teknolojileri Lise Kategorisinde 1’incisi olmayı başardı. Baykoca Proje Ekipleri, şimdi gözünü 2023 yılında yapılacak Teknofest’e dikti.

2023’ÜN İSTİŞARESİ VE PLANLAMASI YAPILDI

Teknofest 2023 için İnegöl Belediyesi tarafından Proje Takımlarının gönüllü üyelerinin katılımıyla Ön Değerlendirme Kampı düzenlendi. DOSTUM Tesislerinde Cuma ve Cumartesi günü olmak üzere 2 gün yapılan kampta; Ortaokul, Lise, Üniversite ve Üniversite üstü her yaştan Baykoca Proje Ekibi üyeleri hazır bulundu. Toplam 67 ekip üyesi, 2 gün boyunca gelecek yılın istişare ve planlamalarını yaptı.

Belediye Başkanı Alper Taban da kampı ziyaret ederek proje ekipleriyle bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Taban, proje ekipleriyle sohbet edip istişarelerde bulundu. Proje takımlarında yer alan öğrencilerin 2 gün boyunca DOSTUM Tesislerimizde Teknofest 2023 için ön değerlendirme kampı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Taban, "Burada olan herkese katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum. Ülkemiz bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Milli ve yerli diyebileceğimiz pek çok hizmeti, üretimi, değeri ortaya koyabilmek için gayretle çalışıyor. Bu gayretin içerisinde artık kamu kuruluşları da var. Devletin belirli organları çok ciddi destekler veriyor. Fırsatlar oluşturulması için çok önemli kapılar açılıyor. Siz ilerlemek istediğiniz takdirde, biz her zaman yanınızdayız” diye konuştu.