Son Dakika

Bursa İnegöl protokolü 2024'e mesaide girdi

GÜNDEM 01.01.2024, 09:19
Bursa İnegöl protokolü 2024'e mesaide girdi

Bursa'da İnegöl protokolü, yıl başı gecesi görevde olan kurumlara ve hizmet veren esnaflara ziyaretler yaptı. Yeni yıla ziyaretlerle giren ilçe protokolü, 2024 yılının hayırlı olmasını diledi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de protokol üyeleri yeni yıla mesaide girdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tarık Akman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Süheyla Üsküp ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Baştürk’ün yer aldığı protokol üyeleri, yıl başı gecesi görevli olan kamu personelleri ile işyerlerinde vatandaşlara hizmet sunan esnafları ziyaret etti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü karakolunda görevli polis memurlarını ziyaret eden protokol, ardından İnegöl Belediyesi’nde hizmetini sürdüren Çözüm Merkezi çalışanları ile Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Protokol ayrıca geçirdikleri kaza sonucu yaralanan polis memurlarını da İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi’nin sahada temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplerini ziyaret eden protokol, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Taksi durağı ve Atatürk Bulvarı esnaflarına yapılan ziyaretlerle vatandaşların da yeni yılı kutlandı.

Yeni yıl ziyaretleri sırasında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yılbaşı gecesi ziyaretlerimizi yapıyoruz. 2023 hareketli bir yıl oldu. Depremiyle, acısıyla, tatlısıyla tüm güzellikleriyle yaşadığımız bir yıl oldu. Cenabı Allah 2024 yılında ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza, tüm ümmete sağlık, sıhhat nasip etsin. Dünyada yaşanan olumsuzlukların sona ermesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Herkese hayırlı ve güzel seneler diliyorum” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise “2023 yılının 6 Şubat’ında, yüzyılın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bir deprem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve devletimiz gerekli çabayı gösterdi ve bu şehirlerimiz tekrar inşa edilmeye başladı. Cenabı Allah bir daha bu tip afetlerden cümle İslam alemini ve ülkemizi korusun. İnşallah 2024 yılının da 2023’ten daha hayırlı bir sene olmasını diliyorum. Türkiye yüzyılının başladığı bu günlerde inşallah daha verimli bir yıl geçireceğiz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da “AK Parti ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm kurumlarımızı, hizmet veren birimlerimizi ziyaret ediyoruz. 2023 yılı bir miktar üzüldüğümüz bir yıl oldu. Hem deprem nedeniyle yaşadığımız üzüntü, sonrasında Gazze’de yaşanan insanlık dışı dram hepimizi üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi daha adil bir dünya olmasını arzu ediyoruz. Türkiye yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz, Cumhuriyetimizin 100. Yılının ardından ikinci yüzyıla girdiğimiz 2024 yılından itibaren inşallah geçtiğimiz bütün yıllardan daha güzel bir yıl ve yılların başlangıcı olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 19 33
7. M. United 20 31
8. Brighton 19 30
9. Newcastle 19 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5