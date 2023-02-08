Bursa İnegöl malzemeleri taşıyacak şoför arıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, toplanan insani yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılması için tır, kamyon ve şoförlere ihtiyaç olduğunu duyurdu.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem, 10 ilde tarihin en büyük felaketine yol açtı.

Binlerce evin yıkıldığı ve vatandaşların hayatlarını kaybettiği depremle birlikte herkesin yardımları ulaştırmak için seferber olduğuna dikkati çekti.

TIR, KAMYON VE ŞOFÖR İHTİYACI VAR

İnegöl'de Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ile Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde yardımlar toplanmaya devam ederken, bir yandan da toplanan yardımlar tır ve kamyonlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktığı kaydedilirken, iki günde 100’ü aşkın tır ve kamyon ile İnegöl’den yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, toplanan insani yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştıracak tır, kamyon ve şoförlere ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Lojistik destek verebilecek tır, kamyon ve şoförlerin 153 Çözüm Merkezine başvurması veya yardımların toplandığı Belediye Spor Salonuna gitmesi istendi.