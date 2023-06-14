Bursa İnegöl Kurban Bayramı'na hazır

Kurban Bayramı öncesi ve bayram süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, tüm birimlerin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Başkan Taban, kesim alanlarından Pazar yerlerine, berberlerin çalışma düzeninden halk otobüslerine ve ulaşımda yapılacak düzenlemelere kadar tüm hazırlıkları açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ve bayram süreciyle ilgili Belediye encümen salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında bayram hazırlıkları öncesi hafta sonu yapılacak YKS sınavı hakkında hatırlatma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, gerek zabıta, gerekse de emniyet ve jandarma ekiplerinin gereken tedbirleri aldığını söyledi.

KALDIRIM SERBESTİSİ 17 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kaldığını da dile getiren Başkan Taban, her dönem olduğu gibi belediyemizin birtakım hazırlıklar olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle bayram öncesi esnaflarımızı ilgilendiren husus, satışlarını yapabilmek. Ticaretlerini devam ettirebilmeleri ve vatandaşların da bundan istifade etmesi konusu… Kaldırım işgalleriyle ilgili her bayram olduğu gibi bu bayramda da esnekliğimiz olacak. 17 Haziran Cumartesi gününden itibaren esnaflarımız kendi kapısının önünde özellikle yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde, kendi iştigal konusuyla ilgili satışlarını yapabilecekler. Bu uygulama bayramın birinci gününe kadar devam edecek" dedi.

Bazı bölgelerde trafik düzenlemeleri yapacaklarını belirterek, 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren bu kapsamda çarşı içini araç trafiğine tamamen kapatacaklarını belirten Başkan Taban, "Yine bayramın birinci gününe kadar bu uygulama yapılıyor. Burada da amaç vatandaşların yaya olarak daha rahat şekilde alışverişlerini yapabilmeleridir. Bayram öncesi semt pazarlarıyla ilgili de düzenlemelerimiz var. 26 Haziran Pazartesi günü Pazartesi Pazarı kendi gününde kurulacak. Mer-Pa pazarımızda da ilave olarak kıyafet ağırlıklı bir Pazar kurulmuş olacak. 27 Haziran Salı günü de Alanyurt semt pazarı kendi gününde açık ve ilave olarak Mer-Pa da hem sebze meyve hem de kıyafet alanında açık olacak. Bunların dışında bayram süresince 28-29-30 Haziran ve 01 Temmuz’da tüm pazarlar kapalı olacak" diye konuştu.