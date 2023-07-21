Bursa İnegöl kaynağında ayrıştırıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 90 bin 616 hanenin her birine dağıttığı geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağladı. Bu çalışma ile 2023 yılının ilk 6 ayında 2 bin 320 ton ambalaj atığı toplanırken, elde edilen geri dönüşümler sayesinde 15 bin 759 ağacın kesilmesinin önlendiği ifade edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, temizlik ve geri dönüşüm konusunda atılan adımlarla bu alanda örnek çalışmalar ortaya koydu.

Özellikle 2019 yılında startı verilen ve 2 yılda tamamlanan Bireysel Çöp Konteyneri uygulaması ve her haneye geri dönüşüm kutusu dağıtımları sonucunda örnek bir tablo ortaya çıktı.

2 yılda 21 merkez mahallenin tamamında; 21 bin 616 adet farklı boyutlarda Bireysel Çöp Konteyneri ve 90 bin 616 adet geri dönüşüm kutusu dağıtımları yapıldı. 2021 yılı sonunda tüm mahallelerde uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte aylık 300 ton olan atık toplama miktarı zaman zaman 500 tonlara kadar yükseldi. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 2 bin 320 ton ambalaj atığı toplandığı ve bu atıkların 15 bin 759 ağacın kesilmesini önlediği açıklandı.

GERİ DÖNÜŞÜMLER KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILIYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, geri dönüşümlerin kaynağında ayrıştırılması için 90 bin 616 haneye geri dönüşüm kutusu dağıtıldığını belirterek; “Yeni sistemle birlikte evlerde bulunan geri dönüşüm atıklarını her mahalle için haftada 1 gün poşetle topluyoruz. Evlerden alınan geri dönüşüm poşeti miktarı kadar da boş poşet bırakıyoruz. Bu yeni uygulama ile birlikte israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, oluşan atığın azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında aynı zamanda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla geri dönüşüm toplama oranında yüzde 100’lere varan artış hedeflenirken, bugün geldiğimiz noktada aylık ortalama 300 ton olan geri dönüşüm atıklarının toplanma miktarı 500 ton seviyelerine ulaştı. 2023 yılının ilk 6 ayında 2 bin 320 ton ambalaj atığı toplandı” dedi.

Bu toplanan 2 bin 320 ton atığın ne kazandırdığına ilişkin de bilgiler veren Başkan Taban, “İşin maddi boyutu bir kenara yaşamsal değerler anlamında ciddi kazanımlar elde ettiğimizi gördük. Bunlar nedir; 15 bin 759 adet ağacın kesilmesi önlendi, 164 bin 079 kilogram sera gazı salınımının önlendiğini, 4 milyon 927 bin 556 Kwh enerji tasarrufu sağlandığını görüyoruz. Aslında yapılan çalışmanın önemi, bu tabloyla karşımıza daha net bir şekilde çıkmış oldu” diye konuştu.