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Bursa İnegöl kaynağında ayrıştırarak 14 bin ağacı kurtardı

GÜNDEM 13.06.2022, 15:52
Bursa İnegöl kaynağında ayrıştırarak 14 bin ağacı kurtardı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 90 bin 616 hanede sürdürdüğü geri dönüşüm sayesinde 2022 yılının ilk 5 ayında 2 bin 72 ton ambalaj atığı toplanırken, bu rakam ile 13 bin 743 ağacın kurtarıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 2021 yılı sonunda dağıtımlarını tamamladığı Bireysel Çöp Konteyneri uygulaması kapsamında, 90 bin 616 haneye geri dönüşüm kutuları da dağıtılmıştı. Geri dönüşümlerin kaynağında ayrıştırılmasını amaçlayan çalışma ile 2022 yılının ilk 5 ayında 2 bin 72 ton ambalaj atığı toplanırken, bu rakam ile 13 bin 743 ağacın kurtarıldığı açıklandı.

İnegöl Belediyesi, Başkan Alper Taban’ın temizlik ve geri dönüşüm konusunda aldığı radikal kararlar ve hayata geçirdiği uygulamalarla bu alanda örnek çalışmalara imza attı.

Geri dönüşüm ve temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, şehirde çıkarılan zamansız çöplerin ciddi sorunlar oluşturduğunu hatırlattı.

Zamansız çöplerin ya bir noktada yığın halini aldığını ya da başıboş hayvanlar tarafından dağıtılarak parça parça kirliliğe sebep olduğunu belirten Başkan Taban, “Böyle bir görüntü kirliliği karşısında daha temiz ve duyarlı bir çevre için ilçemizde bulunan mahalle ve sokak kapı önlerine plastik kapaklı iki tekerlekli ısıya ve aşınmaya dayanıklı konteyner konularak yeni bir çöp toplama sistemine geçtik. Pilot bölgelerde denemeler yaparak sistemi test ettikten sonra, 2020-2021 yıllarında 21 merkez mahallemizin tamamında uygulamayı hayata geçirdik. 2021 sonu itibariyle tüm mahallelerimizde çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutusu dağıtımlarımız tamamlandı. Ekiplerimiz 2 yıllık sürede; 17 bin 228 adet 120 litre, 3 bin 418 adet 240 litre ve 970 adet 770 litre olmak üzere toplamda 21 bin 616 adet bireysel çöp konteyneri dağıtımı gerçekleştirdi. Aynı zamanda yerinde ayrıştırma için 90 bin 616 haneye konteynerlerle birlikte geri dönüşüm kutusu dağıtıldı” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMASI 5 AYDA NELER KAZANDIRDI

İnegöl Belediyesi’nin yeni sistemle birlikte evlerde bulunan geri dönüşüm atıklarını her mahalle için haftada 1 gün poşetle topladığını ve evlerden alınan geri dönüşüm poşeti miktarı kadar boş poşet bıraktığını ifade eden Başkan Taban, yeni uygulama ile birlikte israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, oluşan atığın azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında aynı zamanda bilgilendirme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Çalışmalarla geri dönüşüm toplama oranında yüzde 100’lere varan artış hedeflenirken, bugün geldiğimiz noktada aylık ortalama 300 ton olan geri dönüşüm atıklarının toplanma miktarı 500 ton seviyelerine ulaştığını kaydeden Başkan Taban, "2022 yılı itibariyle tüm merkez mahallelerimizde uygulamaya geçen sistem neticesinde 5 ayda 2 bin 72 ton ambalaj atığı toplandı. Bu toplanan atığın bizlere ne kazandırdığına baktığımızda, işin maddi boyutu bir kenara yaşamsal değerler anlamında ciddi kazanımlar elde ettiğimizi gördük. Bunlar nedir; 13 bin 743 adet ağacın kurtarıldığını, 161 bin 581 kilogram sera gazı salınımının önlendiğini, 4 milyon 783 bin 556 Kwh enerji tasarrufu sağlandığını, depolama alanlarında 2934 m3 alan tasarrufu sağlandığını ve 4054 varil petrol tasarrufu sağlandığını gördük. Aslında yapılan çalışmanın önemi, bu tabloyla karşımıza daha net bir şekilde çıkmış oldu” diye konuştu.

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