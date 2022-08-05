Bursa İnegöl ilçesi Eylül’de 4 festivalle renklenecek

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Eylül ayında ilçe halkına eğlence dolu anlar yaşatacak 4 ayrı festival için çalışmalara başladı. 7’den 77’ye herkesin katılabileceği organizasyonlarda, şehrin değerleri ön plana çıkarılacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da 10 Eylül’de İnegöl Belediyesi Baykoca 738. Yağlı Pehlivan Güreşleri, 8-11 Eylül tarihleri arasında DOSTUM Oryantiring Yarışları, 15-18 Eylül tarihleri arasında 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali ve 16-18 Eylül tarihleri arasında 2. Küçükbaş Hayvancılık Festivali düzenlenecek.

Temmuz ayında 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalini gerçekleştiren ve 16 günlük sürede ilçe halkına unutulmaz bir festival deneyimi yaşatan İnegöl Belediyesi, Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Yazın son demlerinde, İnegöl 4 festivale ev sahipliği yapacak. 7’den 77’ye her yaştan, her sektörden bireye hitap edecek festivallerle İnegöl Eylül ayını da dolu dolu geçirecek. İnegöl Belediyesi, bu noktada spordan bilime, tarım ve hayvancılıktan konserlere pek çok içeriğe sahip 4 ayrı festival için hazırlıklarını sürdürüyor.

YÜZLERCE ORYANTİRİNG SPORCUSU İNEGÖL’E GELECEK

Programların ilki 8-11 Eylül arasında gerçekleştirilecek DOSTUM Oryantiring Yarışmaları. 81 vilayetten sporcuya açık olacak DOSTUM Oryantiring Yarışmaları, 4 gün boyunca büyük çekişmeye sahne olacak. İnegöl’ün yüzlerce oryantiring sporcusuna ev sahipliği yapacağı etkinlikte, sadece lisanslı sporcular yarışabilecek. Şehir merkezi ve kırsal bölgelerde yapılacak yarışmalar; uzun mesafe, sürat yarışı, antrenör yarışı ve gece yarışı kategorilerinde yapılacak. Etkinlik kapsamında söyleşi de gerçekleştirilecek.

“İNEGÖL BELEDİYESİ BAYKOCA 738. ANMA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ” YAPILACAK

Eylül ayının ikinci önemli organizasyonu ise 10 Eylül Cumartesi günü yapılacak İnegöl Belediyesi Baykoca 738. Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri festivali. Osmanlı Hanedanının ilk şehidi olarak bilinen Hamzabey Mahallesinde metfun bulunan Osmangazi’nin yeğeni Baykoca anısına düzenlenen etkinlik, Hamzabey Futbol Sahasında yapılacak. Türkiye genelinden 22 başpehlivan ile 300 dolayında pehlivanın katılacağı yağlı güreşler, 13 kategoride yapılacak güreşlerle gerçekleştirilecek. İnegöllülere ve şehir dışından gelecek konuklara unutulmaz bir gün yaşatacak olan organizasyon, renkli görüntülere sahne olacak.

KONSERLER VE BİLİM YARIŞMALARIYLA 3. TEKNOLOJİ FESTİVALİ

Bu iki organizasyonun yanı sıra, 15-18 Eylül tarihleri arasında 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli yarışmalar, konserler, gösteriler ve söyleşilerin yer alacağı festival, tıpkı ilk 2 yılda olduğu gibi yine gençlerin heyecanla beklediği bir organizasyon. Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda ilk olarak 2019 yılında Yerel Yönetimler düzeyinde konsepti ile bir ilk olarak gerçekleştirilen “Ulusal Teknoloji Festivali” bu yıl 10 ayrı kategoride yarışmalarla süslenecek. Yarışmaya katılan gençlere toplamda 125 bin TL ödül dağıtılacak. Festival kapsamında; İkilem, Resul Aydemir, Erdem Kınay ve Semicenk konseri düzenlenecek.