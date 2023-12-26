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Bursa İnegöl herkese bir tuş kadar yakın

GÜNDEM 26.12.2023, 11:23
Bursa İnegöl herkese bir tuş kadar yakın

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, katıldığı canlı yayında hem gündeme dair değerlendirmelerde bulundu hem de belediye hizmetleri ile yeni dönüme ilişkin bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle dönem içerisinde yapılan dijital değişim ve dönüşüm hamlelerine dair yaptığı açıklamalarla İnegöl Belediyesi’nin bu alanda ortaya koyduğu başarıya dikkat çekti.

Katıldığı canlı yayın programında İnegöl Belediyesi’nin dönem içerisindeki dijital değişim ve dönüşüm çalışmalarını anlatan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kurumumuzda pek çok işlem artık online olarak yapılıyor. Vatandaşımız belediyeye gelsin ama çay kahve içmeye gelsin. Onun dışında tüm işleri online olarak yapabilir miyiz diyerek bu yola çıktık. Bugün kurumumuzda her şey kayıt altında ve bir tuş kadar yakınımızda” dedi.

BUNLARIN HİÇBİRİ KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Açıklamasına Irak’ın kuzeyinde yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren şehitlerimiz ve Filistin’de yaşanan zulümle başlayan Alper Taban, “Şehitlerimize cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Ülke dediğiniz, vatan dediğiniz de böyle savunuluyor. Bayrağımızı dalgalandırabilmek ve ülkemizi tam bağımsız yönetebilmek adına nice şehitler vermeye hazırız. Milletimizin de başı sağ olsun. Cenabı Allah kötüye fırsat vermesin. Filistin’de de son dönemde yaşananlar bizleri derinden etkiliyor. Orada bir zulüm var. Artık gerçekten buradan gelen haberler canımızı çok sıkıyor. Hiçbir günahı olmadan şehit edilen, öldürülen Müslüman kardeşlerimiz var. Ancak bunların hiçbiri karşılıksız kalmayacaktır” dedi.

“KENDİ ADIMA GÜZEL BİR DÖNEM GEÇİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Dönem başında 94 beyanla halkın karşısına çıktıklarını, stratejik plan olarak da 125 beyanlarının bulunduğunu hatırlatan Başkan Alper Taban, “Dönemin başında bir hayal kuruyorsunuz ve onları da makul ve mantıklı hedefler haline dönüştürmeye çalışarak beyanlarınızla toplumun önüne çıkıyorsunuz. Biz de toplamda 94 beyanımızla, stratejik planda da 125 beyanla bu yola çıktık ve bugün bunların yüzde 84’ünü tamamladığımızı ifade edebilirim. Bu arada beyanlarımız arasında yer alıp yapmadığımız çalışmalar da oldu. Fizibilitesini yapıp sürdürülemez olduğunu gördüğümüz işleri bir kenara ayırdık. Onun yanı sıra da hiç planlamamızda, beyanlarımızda yokken yapmamız gereken işler olarak karşımıza çıkan işleri de yapmaya çalıştık. Ben kendi adıma güzel bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Kamuoyu da bunu değerlendirecektir. İnegöl hızlı büyüyen bir şehir. Sanayisi, tarımı ve göç durumu hala devam ediyor. Sonuç itibariyle bu süreci biz en doğru şekilde yönetmek istiyoruz ve bunu da şehrin lehine çevirmek istiyoruz” diye konuştu.

MEYDANIYLA ÖN PLANA ÇIKAN BİR ŞEHİR KURGULADIK

Yapılan projelerle ilgili vatandaşlardan gayet olumlu ve mutlu eden dönüşler olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Çünkü ihtiyaçları belirlemeye çalıştık. Şehrin ihtiyacı olan konuları ön plana çıkarmaya çalıştık. İnsanların nitelikli ve kaliteli zaman geçirebilecekleri alanları çoğaltma noktasında ihtiyaçlarımız var. Bunlarla ilgili de yeni yaşam alanları, millet bahçesi gibi yeni rekreasyon alanlarının oluşturulması gibi beyanlarımız vardı. Bunlar arasında bitirip hizmete girenler var, devam eden önümüzdeki yıl tamamlanacak olanlar var. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı dediğimiz bölge bizim yeni hizmet binalarımızın da içerisinde yer aldığı bir alan. Bu alan içerisinde vatandaşlarımızın gelip oturacağı, vakit geçireceği, restoran ve kafeteryasını kullanabileceği, sergi salonu ve kitaphanenin yer aldığı güzel bir alan. Hemen karşısında da Merkez Park olarak ifade ettiğimiz alanda benzer özellikler var. Bu çalışmalar şehrimizin merkezinde. Biliyorsunuz şehirler meydanlarıyla ön plana çıkıyor. Biz de bu noktada alanlar kurguladık.”

“Semtlerimizde uyguladığımız yaşam alanlarımız var. Koruluklar, semt sahaları, çeşitli sosyal donatı alanları. Bunlardan biri de Kanal İnegöl. Mesudiye Mahallemizde imar hattımızın bittiği noktada geçen bir Bedre deremiz var. Burada yaklaşık 1 km uzunluğundaki alanda bir rekreasyon çalışması yaptık. Hem kanal ıslahı gerçekleştirdik hem etrafında kullanım alanları oluşturduk.”

400 KM ALT YAPI YENİLENDİ

“Bu işin en zor kısmı alt yapı. Şöyle bir gerçeklik var, bugün bir inşaat yaptığınızda çatıdan değil, temelden başlıyorsunuz. Şehirler de böyle. Önce alt yapıdan başlıyoruz. İnegöl’de şehir merkezinde oluşturulmuş alt yapılar var ancak bunları yenileme ihtiyacı olduğundan Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu çalışmayı başlattık. Şu an biz içme suyu hattı ağırlıklı olarak çalıştık. Yaklaşık 400 km çalışma gerçekleşti.”

“İnegöl bir sanayi şehri olarak gözükse de aslında arka planda güçlü bir tarım şehriyiz. Örneğin iyi bir meyve şehriyiz. Yıllık 220 ton meyve üretimi yapılıyor. Özellikle yeni ürün, farklı ürün ekilişi çalışmaları da devam ediyor. Birlikte hareket edebilme kültürünü yerleştirmek adına Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Devletimizin de bu noktada verdiği destekler var. Soğuk Hava Depomuzu devletimizin destekleriyle yaptık. Devamında Tarım Kitaphaneleri, örnek eğitim bahçeleri gibi pek çok çalışmalar yaptık. Sulama göletleri yapılıyor şehrimizde. Bunların her biri geleceğe matuf İnegöl’e değer katacak. Meyve üretiminde bunu daha fonksiyonlu, katma değerli hale getirebilir miyiz dedik ve Özündenkuru meyve kurutma tesisimizi kurduk.”

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