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Bursa İnegöl gastronomideki iddiasını İstanbul'da sürdürdü

GÜNDEM 20.11.2022, 12:32
Bursa İnegöl gastronomideki iddiasını İstanbul'da sürdürdü

Dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi meraklıları bu yıl 6.kez İstanbul'da ‘’Gastromasa'da’’ buluştu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gastromasa Gastronomi Fuarı'nda İnegöl Belediyesi de "Gastro İnegöl" standı ile yer aldı.BURSA (İGFA) - İstanbul'da düzenlenen Gastromasa'da İnegöl’ün lezzetleri de İnegöl Belediyesi tarafından “Gastro İnegöl” standında misafirlere sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa lezzetlerini bir arada topladığı alanda stant açan İnegöl Belediyesi burada İnegöl Köftesi, Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Çıbrıkası, Kulaca Salçası, Kurşunlu Yediveren Çilek Reçelini sergilerken, şefler ise İnegöl'ün lezzetli tariflerini meraklılarına anlatarak ikramlarda bulundu.

Gittiği her fuarda ilgi gören İnegöl lezzetleri, İstanbul'da da katılımcıların ilgisiyle karşılaştı. Gastro İnegöl ile Oylat bölgesindeki 6 kırsal mahallede ikamet eden kadınların bir araya gelerek kurduğu Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Oylat Çiftlik markasıyla İnegöl'ün lezzetlerini dünyaya sunmuş oldu.

İNEGÖL'E GELECEK HER TURİSTİN ESNAFIMIZA KATKISI OLACAK

Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla birçok yeniliğe imza atan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Gastro İnegöl" markasıyla İnegöl'ün asırlık lezzetlerini bir araya topladıklarını ve katılım sağlanan fuarlarda şehre yerli ve yabancı turist çekmek istediklerini söyledi.

Başkan Alper Taban yaptığı açıklamada, "İnegöl dediğimizde akıllara çalışkan insanı ve birbirinden farklı kültürlerin bir arada harmanlaştığı güzel şehir gelir. Bizler de tüm dünyaya İnegöl'ün lezzetlerini sunmak için "Gastro İnegöl" markası oluşturduk. Bu marka içerisinde sadece İnegöl var. Fuarlarda şeflerimiz tüm dünyaya lezzetlerimizi tanıtıyor. Hem şehrimizin hem de lezzetlerimizin tanıtımı için bu fuarlar önemli. En iyi şekilde hazırlanıp güzelliklerimizi sunuyoruz. Buradaki amacımız yerli ve yabancı turistlerin İnegöl'e gelmesini sağlamak. Şehrimize çekeceğimiz her turistin esnafımıza katkısı olacak. Yani kazan kazan olmuş olacak. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fuarın da tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi profesyonellerinin buluştuğu Gastromasa'da İnegöl Belediyesi 19-20 Kasım tarihleri arasında iki gün boyunca Haliç Kongre Merkezi'nde Gastronomi severlere lezzet tariflerini sunmaya devam etti.

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