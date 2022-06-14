Bursa İnegöl'e kurbanlıklar gelmeye başladı

Bursa'da İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında kurbanlıklar pazara alınmaya başlandı. İlk gün 20 dolayında hayvan satıcısı ile 400 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Alibeyköy mevkiinde hayata geçirdiği Yeni Modern Hayvan Pazarında, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar kabul edilmeye başladı.

Bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından birine sahip olan İnegöl’de, İnegöl Belediyesi geçtiğimiz yıl modern imkanlarla donatılmış yeni bir hayvan pazarı yaparak hizmet almıştı.

Yeni hayvan pazarı aynı zamanda bölgenin en modern pazarlarından biri olurken hem kurbanlık satıcıları hem de alıcılar için sunduğu imkanlarla tercih sebebi olmaya devam ediyor. İçerisinde; 2400 hayvan kapasiteli büyükbaş hayvan kotraları, 950 hayvan kapasiteli küçükbaş hayvan kotraları, restoran, çay ocağı, konaklama yerleri, mescit, duş ve WC’ler, kurban kesim yerleri ve otopark alanı bulunan hayvan pazarı, yapı özellikleri itibariyle de öne çıkıyor.

Kotraların üzerine asma kat şeklinde yapılan dinlenme alanlarıyla satıcılar için adeta otel konforu sunuyor.

Toplamda 86 dönümlük arazi üzerinde 40 dönüm alana kurulmuş olan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarında; 14 bin m2 büyükbaş hayvan alanı, 1000 m2 küçükbaş hayvan alanı, 1000 m2 kesim alanı, 2500 m2 köylü hayvan pazarı, 1000m2 sosyal tesisler ve 500 m2 yem deposu ile karantina alanı bulunuyor.

Kotra kiralamalarının devam ettiği İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında, ülkenin dört bir yanından kurbanlık satıcıları gelmeye devam ediyor.

Her gün onlarca kurbanlık İnegöl’e ulaşırken, hummalı hazırlığın başladığı pazarda toplamda 2 bin 400 dolayında büyükbaş ve bin civrında da küçükbaş hayvan olması bekleniyor.