Bursa İnegöl'e fiber optik altyapı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21 merkez mahallenin ana arterlerini saracak 30 kilometrelik Fiber Optik Altyapı çalışmaları başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Dijitalleşmeyi şehir yönetiminde işin merkezine yerleştirerek anlık olarak takip ediyor olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Dijital Belediyeciliği merkeze koyan ve bu anlamda pek çok çalışmayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi, şehri fiber optik altyapıyla donatmak üzere çalışmalara başladı.

Bir yandan altyapı çalışmaları süren ve kazıların yapıldığı şehirde fiber optik altyapıyı da bu kazılarla birlikte tamamlamayı hedefleyen İnegöl Belediyesi, ilk etapta 1. Faz olarak 30 kilometrelik fiber altyapı kablolarının döşenmesi için çalışmalara başladı.

Mayıs sonunda başlayan çalışmalar kapsamında 4,5 km’lik hattın döşeme işlemi tamamlanırken, Ağustos sonunda 30 km’lik hattın tamamlanması planlanıyor.

30 KM’LİK HATTA FİBER ALTYAPI DÖŞENECEK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, fiber optik altyapı uygulama çalışmasını yerinde inceledi.

İstiklal Caddesi üzerinde devam eden çalışma esnasında inceleme yapan Başkan Taban, dijital yatırımların öneminden söz ederek, şimdiden, hazır altyapı çalışmaları varken ve kazılar yapılıyorken bunu bir fırsata çevirelim istediklerini belirterek, bu çalışmaları hayata geçirmek istediklerini anlattı.

İnegöl'ün ana arterleri olmak üzere yaklaşık 30 kilometrelik bir hatta fiber kabloları döşemek için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Taban, "Bu çalışmaları bitirdiğimizde de trafik yönetimi olur, akıllı enerji yönetimi olur, sulama sistemleri olur, hatalı parklanmaların ölçülmesi gibi pek çok konu başlığını buradan takip edebileceğiz” dedi.