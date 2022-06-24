Bursa İnegöl'e eşsiz yeşil meydan

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projesinin karşı adasında aynı zamanda bu projeyi tamamlayacak olan Merkez Park projesini kamuoyunun beğenisine sundu. Yıkılan Hükümet Konağı ile Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafenin bulunduğu alanı kapsayan 11 dönümlük proje ile İnegöl eşsiz meydana kavuşacak.BURSA (İGFA) - Şehri geleceğe taşıyacak projelerle geleceğin modern İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, merkezde örnek bir projeyi daha halkın beğenisine sundu.

Aynı zamanda şehrin merkezinde yapımı süren Kent Meydanı ile Yeni Belediye Hizmet Binası projesini tamamlayacak olan Merkez Park projesi için bugün tanıtım toplantısı düzenlendi.

İnegöl ve Bursa basınının yer aldığı tanıtım toplantısında, projenin görselleri paylaşılarak ilçe halkının da görüş ve önerilerini belirtmesi ile nihai projenin belirleneceği açıklandı.

Vatandaşların http://inegolunfikri.com/ adresinden, sosyal medya üzerinden ve belediyenin tüm iletişim kanallarından projeye ilişkin fikirlerini sunabilecekleri belirtildi.

Katılımcı yönetim anlayışına uygun bir yöntemle tüm kesimlerinin fikirlerinin alınarak oluşturulması hedeflenen Merkez Park, Kent Meydanı ile Yeni Belediye Hizmet Binası projesini de tamamlayan bir çalışma olacak.

Yıkımı yapılan Hükümet Konağı, kısa bir süre içerisinde yıkımı gerçekleştirilecek Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafenin yer aldığı üçlü adanın tek parça halinde projelendirilerek 11 dönüm arazi üzerinde hazırlanan Merkez Park Projesi, bölgenin çehresini değiştirecek.

Bodrum katında 130 araçlık kapalı otopark, 70 araçlık açık otopark, 2 adet etkinlik alanı, kafeterya, dinlenme ve rekreasyon alanları ile süslenecek Merkez Park, aynı zamanda alandaki toplam 86 adet ağaca 114 ağacın daha ilave edilmesiyle 200 ağacın yer aldığı yeşil bir ada hüviyetine kavuşacak. Şehir merkezine nefes aldıracak proje ile İnegöl eşsiz bir meydana kavuşmuş olacak.

VATANDAŞLARIN FİKİRLERİYLE ŞEKİLLENECEK

Projeye ilişkin sunum yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle bu projenin taslak olduğunu ve son şeklinin vatandaşlar ile şehrin kanaat önderlerinden gelecek önerilerle belirleneceğini vurguladı. Söz konusu projenin taslak olduğunu belirten Başkan Taban, "Kesinleşmiş, hemen hayata geçiriyoruz dediğimiz bir proje değil. Mimarlarımızın önümüze koyduğu bir çalışmadır. Biz de bu projeyi kamuoyu ile paylaşıp halkımızın bir haftalık süreçte fikir ve görüşlerini sunmalarını isteyeceğiz. Bu bizim için önemli. Şehrin tam merkezinde hayat bulacak bir proje olduğu için tüm vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok değerli” diye konuştu.

Başkan Taban, Merkez Park’ın Kent Meydanı ve Yeni Belediye Hizmet Binası projesini tamamlayıcı bir proje olduğuna da dikkat çekti.

SADECE BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPMIYORUZ

Kent Meydanı ve Hizmet Binası projesiyle aldıkları eleştirilere de saygı duyduklarını ifade eden Başkan Taban, "Biz burada sadece belediye hizmet binası yapmıyoruz. Bakın neler var içerisinde; iki hizmet binamızın yanında meclis salonumuz var, bu salonu tüm vatandaşlarımız ve STK’larımız etkinlik veya programlarında kullanabilecek. Hemen yanında sanat galeri alanımız var. Burada sergiler, sunumlar, etkinlikler yapılacak. Yine kafeterya var. Restoran var. Bu restoranda Gasto İnegöl lezzetleri yer alacak. Beraberinde daha önce çok dile getirmediğimiz D bloğumuzu gençlerimize ayırdık. Burayı tamamen gençlerimizin kullanacağı bir yapı olarak tasarlayacağız. Alt kısmı otopark, yeşil alanları ve meydanıyla aslında tüm vatandaşlarımıza hitap edecek bir yaşam alanı oluşturuluyor" diye konuştu.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından soru cevap bölümü ile tanıtım toplantısı sona erdi.