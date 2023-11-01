Bursa İnegöl'e çifte yaşam alanı... İki projede yıl sonuna hazır

Bursa'da katıldığı canlı yayında devam eden projelere ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Hem Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı hem de Merkez Park projelerimizin her ikisini de bu yıl içerisinde açıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gazeteci Pınar Yeniyiğit ve Gazeteci Mehmet Çetinkaya moderatörlüğünde tüm İnegöl basınının ortak canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Devam eden projelere ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Taban, özellikle iki projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını kaydederek yıl sonuna kadar Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı ile Merkez Park projelerinin tamamlanacağını duyurdu.

Canlı yayında kendisine yöneltilen sorular üzerine alt yapıya ilişkin bilgiler veren Başkan Taban, “Alt yapının 50-60 yıl ömrü var. Bunu yapıyorsunuz ve geçen zaman içerisinde yıprandığını, deforme olduğunu görüyorsunuz. Şehrimizde de Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve teknik arkadaşlarımızın aktarımıyla altyapının yenilenmesi gerektiği ifade edildi. Kaynaktan 100 birim suyu verdiğimizde, aboneye yüzde 30 ulaşıyordu. Yani yüzde 70 gibi bir kayıp kaçak vardı. Su israf oluyordu. Böyle bir ortamda ne kaynak yeter ne de verimlilik olur. Dolayısıyla alt yapının yapılması gerekliliğini görerek bu adımları attık. Alinur Aktaş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte şu ana kadar içme suyu hatlarımızda 278 km hattımızı oluşturduk. Alanyurt bölgemizde de çalışmalar devam ediyor. Gözükmeyen ancak çok maliyetli yatırımlar bunlar. Şu ana kadar 1 katrilyonluk harcama yapıldı, ilave 1 katrilyonluk harcama da devam ediyor” dedi.

MERKEZE 390 ARAÇLIK OTOPARK

İnegöl’ün merkezinde yükselen Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı ile Merkez Park projelerine ilişkin de son durum hakkında bilgiler veren Taban, “Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı ile Merkez Park projesi bizleri heyecanlandıran iki projemiz. Merkez Park alanında biz özellikle üzerinde yapının olmadığı, eksi katında 200 araçlık otopark alanları bulunan, üzerinde de rekreasyon çalışmalarının yer aldığı, insanların üzerine oturup dinlenebileceği, nefes alabileceği, sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak istedik. Sedir Kafe ve Kaymakamlık Lojmanının bulunduğu alanı da yeniden çalışarak şu anda tamamlamak üzereyiz. Hem Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı hem de Merkez Park projelerimizin her ikisini de bu yıl içerisinde açıyoruz. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı dediğimiz, içerisinde etkinlik alanları ve toplantı salonlarının, Gastro İnegöl Mutfağının, kafeterya ve restoran yapılarının olduğu, altında yaklaşık 190 araçlık otoparkın bulunduğu, üzerinden hizmet binalarımızın yer aldığı, gençlerimize yönelik güzel bir Nöbetçi Kitaphanenin olduğu projeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Kasım ayı içerisinde çalışma arkadaşlarımızın yavaş yavaş o binaya geçmesini sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

3. ETAP TOKİ YIL SONU TESLİM

Şehirde artan hızlı nüfusa oranla konut ihtiyacına yönelik devam eden projelerin sorulması üzerine 3. Ve 4. Etap TOKİ konutlarına ilişkin bilgiler veren Başkan Taban, “Şehrimizde hızlı artan nüfus konut ihtiyacını da doğuruyor. Şu an şehrimizde 805 konutluk TOKİ projesi teslim aşamasında. Yıl sonuna kadar teslim edilecek şekilde sürece girdiğimizi ifade edebilirim. Tabi bu yeterli mi değil. Yine 480 konutluk 4. Etap TOKİ konut projesiyle ilgili de bir görüşmemiz oldu. Talebimizi yineledik. O bölgede bir de okul ihtiyacımız var” açıklamalarında bulundu.

KUZEYDE YENİ YAŞAM ALANI; MİLLET BAHÇESİ

Başkan Taban, Bursa’nın en büyük Millet Bahçesinin son durumuna ilişkin de son detayları da paylaştı. Yeni bir yaşam alanı kurgulandığını ifade eden Taban, “Burası 451 dönüm bir alan üzerinde projelendirildi. Burada yeni bir yaşam alanı kurguladık. Şehrin güneyinde Hikmet Şahin Kültür Parkımız var. Kuzey nüfusunu da düşündüğümüzde burada yeni bir alan oluşturmamız gerektiğini gördük. Seyir terasıyla, gözlem kulesiyle, kafe restoranlarıyla, fotoğraf çekilme alanlarıyla özel bir alana dönüşmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Harika yürüyüş yolları, spor alanları, bisiklet yollarıyla burada yer alacak. Bu çalışmada biz şu an yolları açma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç yolları tamamlandı, şimdi sıra yürüyüş yollarına geldi. Ardından altyapı ve yol kaplama, aydınlatma, kafeterya restoran çalışmalarıyla finale erişecek” şeklinde konuştu.

“İHALEYİ YIL SONUNA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

İnegöl’ün uzun süredir beklediği stadyum müjdesiyle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Alper Taban, “Stadyumla ilgili süreç başladı. Bu süreçte çok eski bir yapı olan stadyumumuzla ilgili şehrimizde bir beklenti oluşmuştu. 10 bin kişilik bir şehir stadyumu yapılacak. Mesudiye Mahallemizde bulunan spor alanları içerisinde kurgulandı proje. Zemin etüdü ve proje çalışmaları sürüyor. Bu yıl içerisinde ihalesini yapmak istiyoruz. Yetişirse Aralık ayında… Sayın Bakanımız bizlere müjdeyi verdi. Bu süreçte bizlere Milletvekilimiz, Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala, Sayın Bakanımız Mustafa Varank, Milletvekillerimiz Ayhan Salman ve Ahmet Kılıç, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş hepsi destek verdi. Her birine teşekkür ediyorum. Bursa’mızın hangi bölgesinde ne ihtiyaç varsa, herkes arı gibi çalışıyor. Bakanlıklara gidilip alınıp geliniyor” dedi.