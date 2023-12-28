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Bursa İnegöl'e Akhisar’da sokak hayvanlarına yardım eli çağrısı

GÜNDEM 28.12.2023, 15:30
Bursa İnegöl'e Akhisar’da sokak hayvanlarına yardım eli çağrısı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi’nin sorunlarını ve sıkıntıları ‘Mahallemin Muhtarları’ programında dile getirildi. Mahalle sakinleri sokak hayvanlarına yardım eli uzatılması gerektiğine dikkat çekti.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar mahallesinin sorunlarını, sıkıntılarını, iyiliklerini, güzelliklerini mahalle halkıyla, mahalle muhtarıyla ve mahalle esnafıyla konuşuldu.

Akhisar Mahalle esnafı, “Hayvan sorunumuz var onlar halledilebilirse güzel olur. Sokak köpekleri ölüyor. Karınları aç, insanımız hiçbir şekilde yardım etmiyor. Buna bir çözüm bulunması şart.” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANINDAN VE MUHTARDAN MEMNUNUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban’dan ve Muhtardan memnun olduklarını dile getiren Akhisar Mahallesi sakinleri, “Belediye Başkanımız Alper Taban ve Muhtarımızdan memnunuz. Herhangi bir hizmet talebimiz şu anda yok. Her şeyi yerli yerinde yapıyor. Leb demeden leblebiyi anlayan biridir.” ifadelerini kullandılar.

EN GENÇ MUHTAR BU MAHALLEDE

İnegöl Akhisar Mahalle Muhtarı Oktay Garip ise, “2019 yılında yapılan yerel seçimlerde mahallemizin muhtarı olarak aday gösterildim. 2019 yılında mahallemizin bize vermiş olduğu destek ve ilgiyle beraber göreve başladım. Yaklaşık 5-6 aydır da İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneği başkanıyım. Buna ek olarak Göçmenler Cami Birliği başkanıyım. Aynı zamanda yıllardır bu faaliyetleri sürdürüyorum, mahallemizde yapılacak olan 2024 muhtarlık seçimlerinde de adayım. 2019 yılından bu yana mahallemiz hızla büyümeye devam ediyor. Yeni Akhisar İlkokulu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İl ve ilçe başkanlarımız sağolsun, mahallemizde yeni bir sağlık ocağı temeli atıldı. Aynı zamanda altyapı çalışmalarımız devam ediyor, BUSKİ tarafından bölgemize 3 adet içme suyu deposu yapıldı. Bunların çalışmaları devam ediyor. Tabi ki bizim mahallemiz hızla büyüyen bir mahalle, bu yüzden her şeye yetişemiyor olabiliriz. Hem altyapısal hem üst yapısal anlamda, aynı zamanda ilçe olarakta çok hızlı büyüyoruz. İş olanaklarımız yüksek. Geçtiğimiz senelerde mahallemizde kültürel geziler düzenledik ve vatadanlaşlarımızın görmesi adına Çanakkale, Bulgaristan gibi şehirlere gezilerde bulunduk. Bölgemize kent mezarlığı talebimiz vardı, geçtiğimiz günlerde yapıldı.” şeklinde konuştu.

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