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Bursa İnegöl'e 100 araçlık otopark

GÜNDEM 10.11.2023, 10:14
Bursa İnegöl'e 100 araçlık otopark

Bursa'da İnegöl Belediyesi, önceki hafta hizmete alınan 150 araçlık Çardak Otoparkının ardından Sinanbey Mahallesi Letafet Sokakta 100 araçlık bir otoparkı daha tamamlayarak hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Hızla artan araç sayısına cevap verebilmek adına uygun her alanda yeni otoparklar üreterek parklanma ve trafik sorununu en aza indiren İnegöl Belediyesi, Ekim ayı son günlerinde bankalar caddesi ile çarşı bölgesine nefes olacak Çardak Cami karşısındaki alanda 150 araçlık otoparkı hizmet almıştı.

Çardak otoparkının hemen karşı adasında yer alan ve yine şehir merkezi ile çarşı bölgesine katkı sağlayacak olan Letafet Sokakta 100 araçlık otopark yapımı tamamlanarak kullanıma açıldı.

Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanacağı otoparkta, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Taban’a Sinanbey Mahalle Muhtarı Şevket Parlayan ile İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Lekesizyiğit’te eşlik etti. Burada mahalle sakinleri adına teşekkür konuşması yapan Hasan Lekesizyiğit, “Mahallemizde Letafet Sokakta Belediye Başkanımızın talimatıyla güzel bir otopark yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl’ün hızla büyüdüğünü buna karşılık hem nüfusun hem araç sayısının artış gösterdiği ifade ederek; “Bu gelişmelerle beraber bizler de ortaya çıkan ihtiyaca çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu çözümler de dönem başında yaptığımız uygulamalarla hayata geçmiş oluyor. Bu otopark uygulaması da öyle oldu. Bulunduğumuz Letafet Sokakta 100 araçlık otopark ürettik. Geçtiğimiz günlerde de Çardak Caminin karşı adasında 150 araçlık bir otopark alanını hizmete açmıştık” dedi.

Merkezde yapılan bu uygulamaların uzun bir süreç olduğunu da kaydeden Başkan Taban, 2021 yılında 1,5 milyon TL bedelle 6 parsele ait bin metrekare alanı kamulaştırdıklarını belirterek, "Kamulaştırmalarla bu alanın tamamı açılmış oldu. Devamında Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde de bugün otoparkımızı hizmete açmış olduk. Bu otoparklar ücretsiz. Vatandaşlarımızın gelip gönül rahatlığıyla aracını bırakabileceği alanlar. Gündüz çarşı bölgesine gelen vatandaşlarımız araçlarını park etsin. Gece de bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız araçlarını park etsin. Bunun gibi daha pek çok çalışmamız var. Kamulaştırması devam eden var, yeri hazırlanmaya çalışılan alanlarımı var. Bunları bir bir devreye almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yapılan otoparkın da hem mahallemize hem şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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