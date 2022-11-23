Bursa İnegöl'den 'deprem' çağrısı

Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlara “Afet Çantası” uygulamasını hatırlatarak “Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu gerçeğe hazırlıklı olmalıyız” dedi.BURSA (İGFA) - Düzce’de gece yarısı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, büyük korkuya neden oldu. Deprem sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, İnegöl Belediyesi’nin “Afet Çantası” uygulamasını da hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Afetlere her an hazır olmak durumunda olduğumuzu ifade eden Başkan Taban, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, "Bölgemiz deprem gerçeği ile sıkça yüzleşen bir bölge. Bu noktada tedbir bizden, takdir Allah’tan diyerek hem bireysel hem toplumsal olarak atılması gereken adımları atmak durumdayız" dedi.

AFET ÇANTASI UYGULAMASI

İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği Afet Çantası uygulamasını anımsatan Başkan Taban, dijital ve yenilikçi bakış açısıyla Android ve IOS sürümlerinde yer alan “Afet Çantası” uygulamasını devreye aldıklarını ve uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu söyledi.

Program içerisinde; acil yardım butonu, acil yardım düdüğü, güvendeyim, güvende değilim gibi bildirim alanları bulunduğunu kaydeden Başkan Taban, "Uygulama üzerinden doğrudan 112’ye ulaşabiliyorsunuz. Güvendeyim ya da Güvende Değilim butonu, yakınınız ya da ailenizden olan 3 kişiyi kaydederek size ulaşılmasını sağlıyor. Aynı zamanda bilgilendirme sekmelerinin de yer aldığı uygulamada acil toplanma sahaları gibi bilgilendirmeler de yer alıyor. Yine burada vatandaşımızın bilincini arttırmak için testler var. Tüm vatandaşlarımızdan; Android https://afer.in/l/0WRCQC ve IOS üzerinden https://afer.in/l/XBQPTR linklerinden Afet Çantası uygulamasını indirerek tedbir almalarını rica ediyorum. Aynı zamanda yaşanacak olası bir sorunda ekiplerimizin 7/24 hazır olduğunu, vatandaşlarımızın günün her saati 153 Çözüm Merkezimize ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.