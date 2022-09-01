Bursa İnegöl'den 2 bin 500 öğrenciye can suyu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2022-23 eğitim öğretim yılı öncesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla yapılacak eğitim yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, 1000 üniversite öğrencisine kişi başı 2 bin TL eğitim yardımı verileceğini, 1500 ilk ve ortaokul öğrencisine ise 200’er TL kırtasiye çeki verileceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 2022-23 eğitim öğretim yılı öncesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla eğitim yardımlarına ilişkin çalışmalarını tamamladı.

1500 ilk ve ortaokul öğrencisine kişi başı 200’er TL kırtasiye çeki verileceği ifade edilirken, bu listeler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kapsayacak şekilde hazırlandı. Üniversite öğrencileri için de kişi başı 2 bin TL olan eğitim yardımı için bugün itibariyle kayıtlar alınmaya başladı. 18 Eylül’e kadar başvuruların devam edeceği üniversite yardımları kapsamında bu yıl 1000 öğrenciye toplam 2 milyon TL eğitim yardımı yapılacak.

Umuteli Derneği Yöneticileri ve Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, eğitim yardımlarıyla ilgili gerek Belediyenin bütçesinden kullanılan gerekse de Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğinden kullanılan bütçelerle yardımlar yapıldığını hatırlattı.

BİN ÖĞRENCİYE 2 MİLYON TL DESTEK

Bu yıl eğitim yardımı yapılan öğrenci sayısının iki katına çıkarıldığına dikkat çeken Başkan Taban, “Bu yıl 1000 üniversite öğrencimize eğitim yardımı gerçekleştireceğiz. Bu rakam önceki yıl 300, geçtiğimiz yıl ise 500 idi. Bu yıl bu rakamı iki katına çıkarmış olduk. Tabi burada amacımız en ihtiyaçlı olan kişilere erişmek ve yardımları ulaştırmak. Biz her bir öğrencimize burs gibi değil de eğitim yardımı adı altında 2 bin TL olmak üzere destek gerçekleştirmiş olacağız. Toplamda 2 milyon TL eğitim yardımı yapmış olacağız" dedi.

Eğitim yardımı için başvurularının 18 Eylül'e kadar online olarak belediyenin internet sitesi aracılığıyla yapılacağı, ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerinin başvurabileceği öğrenildi.