Bursa İnegöl'de YKS kısıtlamaları devrede

Bursa'da İnegöl Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumlarına Giriş) sınavları öncesi aldığı tedbirler kapsamında Cuma akşamından başlamak üzere hafta sonu inşaatlardan düğünlere, etkinliklerden kutlamalara kadar kısıtlamalar getirildi.BURSA (İGFA)- İnegöl Belediyesi, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS (Yükseköğretim Kurumlarına Giriş) sınavları öncesi öğrencilerin sınav öncesi ve sırasında olumsuz etkilenmemesi adına bir dizi tedbir kararı alındığını duyurdu.

Üç oturumda yapılacak sınavlar hakkında alınan kararları duyuran İnegöl Belediyesi, ülke genelinde gerçekleşecek YKS sınavlarının öğrencilerin geleceği adına önem taşıyan sınavda, her bireyin toplumsal sorumlulukları olduğunu hatırlatmak istediklerini belirtti. 3 oturum şeklinde yapılacak olan ve ilki 17 Haziran Cumartesi 10.15’te başlayacak sınavlar, 18 Haziran Pazar günü 10.15 ve 15.45 olmak üzere gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bu süreçte öğrencilerin etkilenmemesi adına yerel idare olarak bir dizi tedbir kararını uygulamaya geçirdiklerini kaydedildi.

UYGULANACAK KISITLAMALAR VE ALINAN KARARLAR

“Sınava girecek öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek çevresel etkenlere ilişkin alınan tedbirler kapsamında; öncelikle Cuma akşamı geç saatlerde öğrencileri uykusuz bırakacak şekilde davranış ve hareketlere müsaade edilmeyecek.

Bununla birlikte; sınav esnasında her türlü inşaat ve tadilat faaliyetlerine ara verilmesi, düğün öncesi ve düğün sonrası açık alanda gürültüye neden olacak cemiyet, eğlence faaliyetlerinin kısıtlanması, kullanımı normalde zaten yasak olan havai fişek, torpil vb. piroteknik malzemelerin düğün vb. etkinliklerde kesinlikle kullanılmaması, düğün konvoylarında araçlardan korna, müzik vb. gürültü kirliliği yapılmaması, 16 Haziran Cuma gününden itibaren 18 Haziran 2023 akşamına kadar sokak etkinliklerinin (düğün, cemiyet vb.) kısıtlanması, vatandaşlarımızın trafikte seyirleri esnasında mümkün mertebe araç kornalarının çalınmaması, yüksek sesli müzik dinlenmemesi, ev ve işyerlerimizde çevreye gürültü ve rahatsızlığı verecek her türlü faaliyetten kaçınılması, kararları alınmış olup, sınava girecek öğrencilerimizin mağdur olmaması, sınav öncesi uyku düzenlerinin bozulmaması, sınav esnasında dikkatlerinin dağılmaması için alınan bu kararlara uyulmasını rica eder, aksi halde cezai yaptırım uygulamak zorunda kalacağımızı duyururuz. Kural ihlali yapanlarla ilgili de vatandaşlarımız 153 Çözüm Merkezimize ulaşması durumunda ilgili kolluk kuvvetlerince müdahale edilecektir.”