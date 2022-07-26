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Bursa İnegöl'de yılan operasyonu
GÜNDEM 26.07.2022, 16:30
Bursa İnegöl'de aracın aksına giren yılan operasyonla çıkarıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de bir otomobilin aksının içerisine giren yılan, vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.
İnegöl’de Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde bir otomobilde, vatandaşlar aracın arka kısmında aksın içerisinde yılan olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.
Yapılan incelemede aks kısmına giren yılan, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde çıkarıldı. Yılan daha sonra ormanlık alana bırakılmak üzere götürüldü.
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