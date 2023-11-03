Bursa İnegöl'de yeni yaşam alanına Cumhur İttifakı ortağından inceleme

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin ilçe yöneticileri, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen belediyenin Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin yapımında sona geldiği Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, önceki gün proje Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin ilçe yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

Çarşamba günü yapılan Meclis Toplantısı sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram ve ilçe yöneticileri ile MHP’li meclis üyelerine projeyi gezdirdi. İçerisinde; Kent Meydanı, Nöbetçi Kitaphane, Gastro İnegöl, Kafeterya, Toplantı Salonu, Sergi Salonu, 190 araçlık otopark ve Belediye Hizmet Binası bulunan alanda proje hakkında MHP heyetine bilgi verildi.

7/24 YAŞAYAN MERKEZ

Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, 7/24 yaşayan bir merkez inşa edildiğini vurguladı.

Vatandaşların bu projenin her alanından faydalanacağı kaydeden Başkan Taban, “Burada gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlar, çocuklar, sanatseverler, sivil toplum kuruluşlarımız herkes ayrı ayrı düşünüldü. Herkes için bir yer, herkesin faydalanacağı bir alan var. Tamamlanıp hizmete girdikten sonra kıymetli daha fazla anlaşılacak bir proje. Bugün de Cumhur İttifakımızın kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Uğur Bayram, yönetim kurulu üyeleri ve MHP’li meclis üyelerimizle alanı gezip kendilerine bilgilendirme yaptık. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp açılışını da yine hep birlikte yapmayı arzu ediyoruz” dedi.