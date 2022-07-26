Bursa İnegöl'de yeni trend... 30 ton rekolte bekleniyor

Bursa'da İnegöl’ün tarım değerlerinden biri olan Yaban Mersininde hasat başladı. Bu yıl İnegöl’de 30 ton dolayında yaban mersini hasadı yapılması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Sanayi şehri özelliğinin yanında tarımsal değerleri ve bereketli topraklarıyla da adından söz ettiren İnegöl’de, yeni trend yaban mersini.

Son yıllarda ülkemizde de yurt dışında da talebin oldukça arttığı yaban mersini meyvesi, İnegöl’ün yeni marka değerleri arasında yerini aldı. İlk olarak 8 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı yaban mersini serüveni, her geçen gün yeni yaban mersini tarlaları oluşmasıyla katlanarak gelişiyor. Tuzla Mahallesinde Türkiye'nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesi de bulunurken, mavi yemişte hasat dönemi başladı.

EKİLİ ALAN 1000 DEKARA ULAŞTI

Temmuz-Ağustos aylarında hasadı yapılan yaban mersini için Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban Tuzla Mahallesindeki yaban mersini bahçelerine gitti. Sezonun ilk hasadı üreticilerle birlikte protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Bu yıl bin dekara ulaşan yaban mersininde 30 ton rekolte hedefleniyor.

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Tuzla köyümüzdeyiz. Yaklaşık 1100 rakımda şu anda Türkiye’nin en büyük tek parça halinde ekilen Yaban Mersini bahçesindeyiz. İnegöl’ümüzde yaklaşık 8 yıl önce başlayan Yaban Mersini serüveni bugün çok verimli bir hale dönüştü. Şehrimizde ilk ekilişten itibaren yüksek rakımlı bölgelerde mavi yemişin yetiştiğini çiftçilerimiz fark etti ve ekilişlerini arttırmaya başladılar. Kısa ve bodur bir bitki ancak çok güçlü şekilde bu dönemde meyvelerini vermeye başlıyor. Bu bodur ağaçlarımız 3-4 yıl üzerinden geçtiğinde artık dalları taşıyamayacak hale gelmeye başlıyor. Bizler de çiftçilerimize destek olarak bu ekilişlerini arttırmasını arzu ediyoruz” dedi.

İnegöl’ün meyveci bir şehir olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Şehrimiz sadece Yaban Mersini ile sınırlı değil, meyveci bir şehiriz. Çileğimiz, şeftalimiz, aronya, yaba mersini ve son dönemde kestane ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Elma, armut, kiraz ile birlikte yeni ürün ekilişlerini de desteklemeye devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başkan Taban, Yaban Mersininde 1 dönüm alandan yaklaşık 1 ton ürün elde edilebildiğini de ifade ederek; çiftçiye de iyi bir gelir bırakacaklarını söyledi.

Kaymakam Eren Arslan ise, yaban mersini ilçemizin önemli bir tarımsal ürünü haline gelmeye başladığını ifade ederek, "Tıpkı çileğimiz, şeftalimiz, elmamız, armudumuz gibi piyasada fazlasıyla talep görmeye ve çiftçilerimiz de bu ürünü yetiştirerek önemli bir ekonomik gelir elde etmeye başladılar. Bu anlamda hem İlçe Tarım Müdürlüğümüz teknik personelleriyle hem belediyemiz kurmuş olduğu kooperatif marifetiyle çiftçilerimizin taleplerini, isteklerini ve sorunlarının çözümü noktasında iş birliği halinde çalışıyorlar. Hedefimiz yaban mersini alanında da önemli bir üretici ve bu ürünün pazarlanması noktasında da iç ve dış piyasada hak ettiği değeri bulması için gayret gösteriyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bol ve bereketli bir hasat sezonu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.